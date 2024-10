Kamil Sipowicz dał się poznać jako utalentowany pisarz. Mężczyzna był ukochanym gwiazdy zespołu Maanam, Kory. Mąż piosenkarki nie zapomina o swojej ukochanej, która odeszła w 2018 roku. Pisarz wyjątkowo dba o miejsce spoczynku piosenkarki na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jakiś czas temu postawił m.in. wyjątkową ławkę obok jej grobu. Napisano na niej "Kora i Kamil" oraz oznaczono sercem.

Kamil Sipowicz postawił na ostre cięcie. W takiej odsłonie jeszcze go nie widzieliście

Kamil Sipowicz aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie regularnie kontaktuje się z fanami. W sieci śledzą go niemal cztery tysiące obserwujących. Mężczyzna zapowiedział obserwatorom, że w czwartek 24 października pojawi się w programie "Hala odlotów" w TVP Kultura o godzinie 20:00. "Porozmawiamy o sztuce, kulturze i ich wpływie na nasze życie. Program będzie dostępny również na TVP VOD. Do zobaczenia!" - napisał Sipowicz, zapraszając do oglądania.

Fani zwrócili jednak uwagę na coś innego. Mężczyzna ma nową fryzurę! Ukochany Kory prawie całkowicie pozbył się włosów. Po bujnej fryzurze nic nie zostało. Co na to fani? "Jaka zmiana!", "O kurde, tego to się nie spodziewałam", "Do twarzy panu!" - pisali. Zdjęcie Kamila Sipowicza z nową fryzurą znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Kamil Sipowicz był miłością Kory. Gwiazda odeszła w 2018 roku

Kora odeszła 28 lipca 2018 roku. Olga Sipowicz w ostatnich latach swojego życia była chora na raka. Nowotwór był przyczyną jej śmierci. Piosenkarka odeszła, mając 67 lat. Przed śmiercią nie ukrywała, że mąż był jej największym wsparciem. Przez długi czas myślała, że jej odejście będzie wyglądać inaczej. - Moim marzeniem jest, żebyśmy umarli z Kamilem w tej samej chwili. Żeby żadne z nas nie cierpiało samotności i bólu rozstania - opowiadała w jednym z wywiadów. Kamil Sipowicz nigdy nie ukrywał, że Kora była jego największą miłością. Ich uczucie początkowo było romansem. Później przerodziło się w coś więcej. - Poznaliśmy się, gdy Kora była mężatką i miała już dziecko. To nie był łatwy początek (...). Kora była moją pierwszą kobietą - zdradził Kamil Sipowicz już po śmierci Kory w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Historię miłości pary znajdziecie TUTAJ.