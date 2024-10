Telewizja Republika od jakiegoś czasu może liczyć na większą widownię. W stacji pracuje obecnie kilkaset osób, a większość z nich wcześniej była związana z Telewizją Polską. Do ekipy stacji Tomasza Sakiewicza niedawno dołączyła Aleksandra Gołda, która wcześniej pracowała w oddziale TVP. Okazuje się, że dziennikarka nie tylko tworzy reportaże. Po godzinach spełnia się jako piosenkarka.

W Telewizji Republika mają dziennikarkę i piosenkarkę w jednej osobie. Kim jest Aleksandra Gołda?

Telewizja Republika stara się werbować w swoje szeregi znane nazwiska. Wśród dziennikarzy stacji znajdziemy m.in. Annę Popek, Rafała Patyrę czy dawną twarz "Wiadomości" Danutę Holecką. Niedawno do ekipy Sakiewicza dołączyła także Aleksandra Gołda. Wcześniej pracowała w TVP3 Warszawa, gdzie zajmowała się przede wszystkim tematyką społeczną, a także rozrywką. Tworzyła materiały do "Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego". Dziennikarka zadebiutowała w TV Republice 8 października w programie "Dzisiaj", gdzie pojawił się jej materiał na temat szczepień przeciwko krztuścowi.

Okazuje się, że Aleksandra Gołda oprócz pracy w telewizji, ma inną pasję. Również związaną z mikrofonem - jest piosenkarką. Na jej kanale na platformie YouTube znajdziemy kilka utworów - nie tylko coverów, ale także autorskich piosenek. Gołda oferuje również koncerty, które opisuje na swojej stronie jako "świetną alternatywę dla klubów muzycznych i urozmaicenie każdej imprezy".

Aleksandra Gołda kręci teledyski. Na jednym wije się w wannie

Gołda może pochwalić się ukończeniem I Stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w specjalności fortepian. Jej muzyka to jednak, jak sama opisuje, electro pop i dance. Do utworów dziennikarki nakręcono także klipy, które można zobaczyć właśnie na serwisie YouTube. Na niektórych pojawia się w odważnych strojach - tak jak w teledysku do "Bez hamulców" czy też wywija w wannie w "Dziś wieczorem". Nie można jej odmówić samozaparcia. Pierwszy film na kanale Gołdy pojawił się już dziesięć lat temu. "Piosenki, które tworzę, powstają w domowym studio. Sama piszę teksty i tworzę aranże" - można przeczytać na jej stronie.

