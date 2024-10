Małgorzata Kożuchowska to jedna z czołowych aktorek, która właśnie w tym roku świętuje 30-lecie ukończenia szkoły teatralnej. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Ewy Szańskiej w "Kilerze". Wielu kojarzy ją także jako Hankę z "M jak miłość" oraz Natalię Boską z "Rodzinki.pl". Aktorka miała w pewnym momencie kryzys związany z zawodem. Chciała zrezygnować z grania. Wszystko przez zagrożoną ciążę.

Małgorzata Kożuchowska miała problemy w ciąży. O mało co nie zrezygnowała z zawodu

Kożuchowska ma w dorobku wiele produkcji - zarówno telewizyjnych, jak i filmowych. Mimo wszystko w pewnym momencie pojawiły się u niej wątpliwości co do dalszego rozwoju kariery. Aktorka zdecydowała się na późne macierzyństwo - urodziła Jana Kazimierza, gdy miała 43 lata. Okazuje się, że podczas ciąży doszło do komplikacji i była ona zagrożona. - Miałam raz taki moment, że pomyślałam sobie: "Nie wiem, czy dalej chcę być aktorką". To było, kiedy zaszłam w ciążę - zaznaczyła w rozmowie z reporterką "Dzień dobry TVN", Kingą Burzyńską.

Miałam zagrożoną ciążę i musiałam zrezygnować z grania na deskach tutaj [w Teatrze Narodowym - przyp. red]

- wyznała w wywiadzie. - Potem grałam w "Rodzince.pl" bardzo intensywnie, dostałam "Drugą szansę", czyli serial. Ciągnęłam dwa seriale i miałam malutkie dziecko, więc to było dla mnie bardzo trudne - wyznała w wywiadzie. - Naprawdę to był dla mnie trudny czas - podsumowała. Agata Kulesza, która studiowała na jednym roku z Kożuchowską, zaznaczyła, że bardzo podziwia swoją koleżankę z branży. Zaznaczyła, że aktorka jest bardzo zorganizowana.

Tak Cezary Pazura, Agata Kulesza i Jan Englert mówią o Kożuchowskiej

Cezary Pazura poznał Kożuchowską na początku jej drogi w branży. To właśnie jemu aktorka partnerowała na planie "Kilera". - Nie spodziewałbym się, że to 30 lat minęło, bo [Małgorzata Kożuchowska - przyp. red.] jest osobą młodą, energiczną i z przepiękną figurą, której mogą jej pozazdrościć 19-latki - rzekł uznany aktor. Agata Kulesza poznała Kożuchowską tuż przed egzaminami do szkoły aktorskiej. - Pamiętam doskonale nasze pierwsze spotkanie, dlatego że obie jesteśmy na "K" i na egzaminy w szkole teatralnej idzie się alfabetycznie. I pamiętam, jak stała przed ścianą i robiła taką próbkę, i mówiła: "Tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł" i sobie pomyślałam: "O, ona to musi być już naprawdę po jakichś doświadczeniach teatralnych" - wspominała w rozmowie z Burzyńską. Jan Englert, który współpracował z Kożuchowską w Teatrze Narodowym, zaznaczył, że aktorka jest bardzo pracowita i nigdy się nie wywyższa. - Nie widziałem, żeby kiedykolwiek zeszła poniżej wysokiego poziomu. (...) Niewątpliwie jest dobrze wychowana - podkreślał Englert.