Pogłoski o tym, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem, gruchnęły 2 października. O rzekomym rozstaniu pary poinformował Pudelek, powołując się na informatora z otoczenia pary. Żadne z nich nie chciało jak na razie komentować sprawy. Dzień później Kaczorowska uaktywniła się na Instagramie. Nie zabrała jednak głosu na temat domniemanego zakończenia jej małżeństwa, za to pokazała, jak spędza czas z córkami w parku.

Zobacz wideo Mocno ją to dotknęło

Agnieszka Kaczorowska reaguje na komentarz Elizy Trybały

Wrzucony przez Agnieszkę Kaczorowską filmik nie był zwykłym, zrobiony przez nią telefonem nagraniem. Materiał został profesjonalnie wykonany i zmontowany. Widać na nim, jak celebrytka spaceruje i bawi się w parku ze swoimi dwiema córkami. Kaczorowska wygląda na nim na szczęśliwą i uśmiechniętą. Niewiele zdradza także opis nagrania, w którym tancerka zadeklarowała, że "lubi jesień". "Moje wszystko. Moje dwa cuda. (...) Celebruję w życiu te słoneczne chwile" - dodała.

Jak łatwo się domyślić, post wywołał ogromne poruszenie. Część internautów zachwycała się filmikiem. Inni jednak próbowali dowiedzieć się od Kaczorowskiej, czy pogłoski o rozstaniu są zgodne z prawdą. Celebrytka nabrała jednak wody w usta i postanowiła nie wchodzić w dyskusję z obserwatorami. Odpowiedziała jedynie na jeden komentarz pozostawiony przez Elizę Trybałę. "Już nie mogę się doczekać, jak nasze dziewczynki się poznają" - napisała uczestniczka "Warsaw Shore", na co Kaczorowska zareagowała emotikoną serduszka.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała na komentarz Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała na komentarz, instagram.com/@agakaczor

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się już po roku

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku. Niewątpliwie połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia, bo już rok później stanęli na ślubnym kobiercu. - Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać - opowiadała później Kaczorowska w rozmowie z Plejadą. Para doczekała się dwóch córek - urodzonej w 2019 roku Emilii i dwa lata starszej Gabrieli.