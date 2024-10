Po głośnym rozstaniu Marcin Hakiel znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. W maju zakochani wyjawili, że spodziewają się dziecka. - Jesteśmy mega szczęśliwi, wszyscy jesteśmy dorośli, także to jest tak, że spodziewaliśmy się, że w pewnym momencie to może nastąpić i tak się udało. My jesteśmy bardzo szczęśliwi - mówił tancerz w rozmowie z portalem Świat Gwiazd. Mimo że poród ukochanej Marcina Hakiela zbliża się wielkimi krokami, to nie rezygnują oni z udziału w publicznych wydarzeniach.

Marcin Hakiel z ukochaną na ściance. Zadali szyku? Uwagę zwróciły ich miny

3 października odbyło się otwarcie jednej z warszawskiej klinik medycyny estetycznej. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Łukasz Nowicki, Joanna Moro, Marcin Hakiel oraz Dominika Serowska. Ukochana tancerza wystroiła się na tę okazję. Zaprezentowała się w krótkiej i dopasowanej sukience w czarnym kolorze, która podkreśliła jej ciążowy brzuch. Do całości dobrała kozaki oraz delikatną biżuterię. Marcin Hakiel także postawił na elegancję. Tancerz brylował na salonach w dopasowanych spodniach, granatowym golfie oraz marynarce. Marcinowi Hakielowi i Dominice Serowskiej dopisywały humory podczas wydarzenia. W galerii znajdziecie kadr, na którym byli wyraźnie rozbawieni i wystawiali do siebie języki.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel wyprawili baby shower. Co to było za przyjęcie

Niedawno tancerz i jego ukochana świętowali z bliskimi podczas hucznego baby shower. Relacją z imprezy pochwalili się w mediach społecznościowych. Na przyjęciu nie zabrakło smakowitych przekąsek, pięknego tortu oraz wyjątkowych dekoracji wykonanych z balonów. Dominika nie kryła wdzięczności, o czym napisała w obszernym poście. "Dziękuję za tak wspaniały czas, pierwszą imprezę mojego bambika. W szczególności chciałam podziękować moim najbliższym, że byli razem ze mną tego dnia i celebrowaliśmy ten czas wspólnie" - napisała zadowolona Dominika Serowska w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Marcin Hakiel jest zadłużony. Tancerz mówi o restrukturyzacji, prawnik - o możliwym bankructwie [PLOTEK EXCLUSIVE]