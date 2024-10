Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się w sierpniu 2021 roku. Aktorzy doczekali się syna Vincenta. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Królikowski rzekomo zdradzał Opozdę z Izabelą, z którą jest do dzisiaj i wspólnie oczekują narodzin dziecka. W sierpniu odbyła się druga rozprawa rozwodowa aktorów. Na tym jednak nie koniec sądowych batalii.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda jako główna bohaterka w filmie. Oto zwiastun

Joanna Opozda i Małgorzata Ostrowska-Królikowska przed salą rozpraw. "To wielkie wydarzenie"

Jak poinformował "Fakt", Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała zwrócić się z prośbą do sądu o zabezpieczenie kontaktów ze swoim wnukiem Vincentem. Podobno rozpatrzono jej wniosek i aktorka pojawiła się w sądzie na warszawskiej Woli. Na miejsce przybyła także Joanna Opozda. "Obie panie tuż przed wejściem na salę przywitały się ze sobą. To wielkie wydarzenie zważywszy na okoliczności, w jakich do tego doszło" - czytamy na stronie tabloidu. Jak przekazał "Fakt", podobno na rozprawie zeznania miał składać także Antoni Królikowski, jednak nie udało mu się połączyć. "Sprawa została więc odroczona. Jak poinformował nas sąd, na razie nie ma terminu kolejnej rozprawy" - poinformował tabloid.

Joanna Opozda reaguje na ciążę ukochanej Antoniego Królikowskiego. Dosadnie

Jakiś czas temu media obiegła informacja o tym, że Antoni Królikowski i jego wybranka spodziewają się dziecka. Wiadomo już, że będzie to dziewczynka, co bardzo ucieszyło aktora. Podczas rozmowy z Pudelkiem Antoni Królikowski został zapytany o to, czy chciałby, aby jego druga pociecha miała kontakt z Vincentem. Aktor ma nadzieję, że kiedyś nadejdzie taki moment. - Wierzę, że kiedyś wszyscy usiądziemy przy jednym stole, może tak powiem - odparł. A co na to Joanna Opozda? Aktorka dość chłodno zareagowała na pytanie o to, czy słyszała, że jej były partner spodziewa się drugiego dziecka. - A co mnie to obchodzi - odparła w rozmowie z portalem ShowNews.pl. ZOBACZ TEŻ: Opozda atakuje Rzeźniczaka po słowach o zwierzętach powodzian. "Twoim konikiem jest porzucanie dzieci". Odpowiedział