Agata Duda ma ostatnio naprawdę sporo na głowie. Pierwsza dama niedawno wróciła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie towarzyszyła mężowi podczas szczytu NATO. Teraz znów musiała wyszykować się na kolejne ważne wydarzenie. Do Polski przyjechał prezydent Litwy wraz z małżonką. Głównymi tematami rozmów były inwestycje infrastrukturalne, energetyka oraz bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do dyskusji nastąpiło oficjalne powitanie, na którym Agata Duda olśniła niebieską kreacją. Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Agata Duda w niebieskim komplecie. Pierwsza dama Litwy w jej cieniu

Trzeba przyznać, że pierwsza dama wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Duda założyła niebieską spódnicę za kolano i żakiet tego samego koloru. Do tego dobrała beżowe buty, które przełamały intensywne odcienie. Warto również zwrócić uwagę na dosyć mocny makijaż, który nadał całej stylizacji charakteru. Na tle żony prezydenta Litwy wypadła naprawdę dobrze. Pierwsza dama naszych sąsiadów postawiła na zdecydowanie bardziej stonowane kolory i choć wyglądała równie elegancko, to z pewnością nie tak wyraziście jak żona naszego prezydenta. Która z pań waszym zdaniem wyglądała lepiej? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Jessica Mercedes oceniła styl Agaty Dudy. Wygląda na to, że pierwsza dama jej posłuchała

Jakiś czas temu nasz reporter poprosił influencerkę o szybkie przeanalizowanie stylu Dudy. - Myślę, że ja nie jestem w dziale stylizowania ludzi. Nie tym się zajmuję. Zajmuję się influencerstwem i stylizowaniem siebie od 13-14 lat jako blogerka modowa - zaczęła, po czym zdecydowała się na kilka mniejszych uwag. - Jeśli mogłabym jej coś doradzić, to ja każdemu dołożyłabym więcej kolorów. Bo kroje muszą się zgadzać, gdzie musi być zasłonięte ciało, to musi być zasłonięte, ale na pewno wybrałabym więcej kolorowych propozycji - podsumowała. Niebieski komplet bez dwóch zdań wpisuje się w wizję Mercedes. Co o nim myślicie?