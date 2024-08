Nie od dziś artyści, celebryci i influencerzy wybierają luksusowe samochody. Im większe i droższe, tym lepiej. W cenie niektórych fur można kupić mieszkanie w Warszawie, więc mowa tu nawet o milionach złotych. Fanami drogich aut są m.in. Sandra Kubicka i Baron, Blanka Lipińska czy Anna Mucha. Sprawdziliśmy, czym jeżdżą i ile kosztują ich samochody. Nie będziemy ukrywać - szczęka nam opadła.

Takimi samochodami jeżdżą polskie gwiazdy. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

Sandra Kubicka i Baron już od dłuższego czasu robią sobie zdjęcia i nagrywają się w luksusowym SUV-ie. To biały z czarnymi elementami Range Rover Sport produkowany przez brytyjską firmę Land Rover. Ten model wyróżnia się sportowym designem, eleganckim wykończeniem i zaawansowanymi technologiami, nic więc dziwnego, że fani motoryzacji i nowoczesnych rozwiązań chętnie go kupują, mimo zawrotnej ceny. Ta zależy oczywiście od wyposażenia, silnika oraz dodatkowych opcji, na które zdecyduje się kupujący. W Polsce ceny nowego Range Rovera Sport zaczynają się od około 450 tysięcy złotych za podstawową wersję. Bardziej luksusowe modele z mocniejszymi silnikami mogą kosztować nawet 800 tysięcy złotych, natomiast wersja z pełnym wyposażeniem może przekroczyć nawet milion złotych.

Co jednak ciekawe, przez długi czas Baron jeździł luksusowym samochodem marki Mercedes-Benz z serii E-Class Coupe. Jego furę mogliśmy podziwiać m.in. na wspólnych zdjęciach z byłą partnerką Blanką Lipińską. Oboje byli wtedy fanami tego modelu aut. Baron stawiał na linię AMG i swoje auto poddał licznym modyfikacjom - m.in. na błyszczącą karoserię nałożył czarną, matową folię. Z auta zniknęły również wszystkie emblematy, przez co trudno było określić, jaką moc miało auto Barona. Oczywiście cena jego auta też zależała od wybranej wersji i dodatkowego wyposażenia. Za podstawowy model trzeba zapłacić około 480 tysięcy złotych, natomiast ten lepiej wyposażony kosztuje powyżej 600 tysięcy złotych.

O ile Baron ostatnio nie pokazuje się w Mercedesie, o tyle jego eks, Blanka Lipińska długo była wierna tej marce. Autorka erotyków woziła się Mercedesem-Benz klasa E 250, który wyprodukowano w 2016 roku. Nazywała go pieszczotliwie "Krysią" i w grudniu 2023 roku zdecydowała się wystawić go na sprzedaż. Mimo że auto miało już trochę lat i kilometrów na liczniku (111 500 km przebiegu), to Blanka Lipińska wystawiła je za 128 tysięcy złotych. - Czemu sprzedaję? Bo mam BMW, a tacie trzeba już do jeżdżenia bardziej SUV-a niż coupe. Ktoś, kto kupi to auto, będzie zachwycony - pisała Blanka Lipińska na Instagramie.

Fanką Mercedesów była też Anna Mucha. Przez lata współpracowała z marką i chętnie reklamowała luksusowe fury, regularnie zmieniając modele. Jednak w 2019 roku aktorka, która znana jest z ciętego języka, doigrała się. Przez swoją wypowiedź o polskich kierowcach straciła kontrakt z Mercedesem. - Mogłabym mieć jeszcze samochód z wysięgnikiem i płynnym g****m w bagażniku, żeby móc nim zalewać patałachów, których mijam na drogach - mówiła aktorka na Instagramie. Ta wypowiedź nie spodobała się przedstawicielowi marki i w rozmowie z "Faktem" ujawnił, że Mercedes nie ma już nic wspólnego z Muchą. - Kooperacja pani Anny z jednym z naszych partnerów została zakończona jakiś czas temu. Mercedes-Benz jest daleki od cytowanej przez państwa retoryki i odcina się od tego typu sformułowań - mówił wówczas Tomasz Mucha (zbieżność nazwisk przypadkowa). Po tej wpadce aktorka musiała przesiąść się z luksusowej fury do niewielkiego Smarta. Nie jeździła nim jednak długo, bo szybko nawiązała współpracę z marką Skoda. Od sierpnia 2023 roku aktorka jeździ Skodą Kodiaq, czyli średniej wielkości SUV-em, który nazywa "SkodziAnką". Model ten charakteryzuje się przestronnym wnętrzem i nowoczesnym designem. Cena nowego auta zależy od wielu czynników - wyposażenia, silnika oraz dodatkowych opcji. Polskie ceny zaczynają się od 160 tysięcy złotych i mogą sięgać nawet 270 tysięcy złotych.