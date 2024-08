Michał Wiśniewski ma za sobą bardzo intensywny czas. Niedawno wokalista zaprezentował się na festiwalu Pol'and'Rock. Podczas występu lider zespołu Ich Troje ściągnął spodnie i bieliznę, co nie spodobało się widzom, którzy ruszyli z komentarzami. "O co chodzi?", "Masakra" - pisali w mediach społecznościowych. - Dałem się trochę sprowokować, ale też wpisałem w klimat. W końcu graliśmy muzykę rockową na najpiękniejszym, polskim festiwalu - wytłumaczył się w wywiadzie dla portalu shownews.pl. Mimo napiętego grafiku Wiśniewski znajduje czas dla rodziny. Opublikował zdjęcie z córką Etiennette, które wywołało poruszenie.

Michał Wiśniewski zapozował z córką. Natychmiastowa reakcja internautów. "A co to się stało?"

Michał Wiśniewski prężnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikował na Instagramie zdjęcie z córką Etiennette Wiśniewską, która postawiła na ostre cięcie i zmieniła fryzurę. Uwagę na fotografii przyciągnął jednak również wygląd wokalisty, a w szczególności zaczerwienione oko i widoczny guz na czole. "A co to stało się w oczko i czółko?" - czytamy w jednym z komentarzy. Michał Wiśniewski postanowił uspokoić internautów i wyjawił, co mu się przytrafiło. "Zderzenie z drzwiami!" - odpisał wokalista. Fani życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia. Chcecie zobaczyć omawiane zdjęcie Michała Wiśniewskiego? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Michał Wiśniewski na Festiwalu Weselnych Przebojów. Ależ słowa do żony

17 sierpnia Michał Wiśniewski wystąpił na Festiwalu Weselnych Przebojów. Najpierw wspominał na scenie stare czasy. - Dwa lata temu bylem tutaj na jubileuszu, był cały komplet, a za rok w Sopocie, 30 lat Ich Troje, bądźcie z nami! - mówił. Podczas wykonu jednej piosenki postanowił zmienić tekst. Wszyscy usłyszeli prywatne wyznanie skierowane do jego ukochanej Poli. - Daj się skusić na wakacje, morze, plaża i kolacje, będziemy kochać się po świt, Polcia - zaśpiewał Michał Wiśniewski. ZOBACZ TEŻ: Michał Wiśniewski ma szóstkę pociech. Jednego syna wychowuje inaczej. "U innych dzieci to przegapiłem"