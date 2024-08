Koleżanka z pracy podsumowała Kurzopków. Tacy są naprawdę

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, po trzech latach wspólnego prowadzenia "Pytania na śniadanie" w Telewizji Polskiej, zostali zwolnieni. Było to pokłosiem zmiany władzy w październikowych wyborach parlamentarnych. Para przez moment prowadziła własny podcast w serwisie YouTube, do którego zapowiadają, że wrócą. Czekają na nich jednak nowe wyzwania, bo oboje znaleźli zatrudnienie w Polsacie.

Zobacz wideo Edward Miszczak o zmianach, ramówce i nowych twarzach w Polsacie. "Chcemy wypracować trzeci, własny rodowód"

Paulina Sykut-Jeżyna o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Tak się z nimi pracuje

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą wspólnie długo szykowaną śniadaniówkę Polsatu - "halo tu polsat", a w dodatku aktorka dostała swój program "Moja mama i twój tata". Oprócz Kurzopków prowadzącymi śniadaniówkę zostali Agnieszka Hyży i Maciej Rock oraz Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Ta ostatnia zdradziła, jacy naprawdę są jej nowi koledzy z pracy.

Są bardzo fajni, mili, sympatyczni. Z Kasią wielokrotnie występowałam na scenie, a z Maćkiem chyba mi się nie zdarzyło, ale rozmawialiśmy poza sceną, nie w pracy, na jakimś evencie jeszcze dawno temu. Spotykamy się teraz na próbach. Bardzo mili, pozytywni ludzie, także to wielka przyjemność pracować z takimi

- powiedziała portalowi ShowNews Paulina Sykut-Jeżyna. Wspólne zdjęcia Cichopek i Kurzajewskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Edward Miszczak puścił farbę. Zdradził, jak Cichopek radzi sobie w Polsacie. Ależ słowa!

Edward Miszczak jest zadowolony, że udało mu się z powrotem ściągnąć Katarzynę Cichopek do Polsatu. Przypomnijmy, że kiedyś z powodzeniem prowadziła tam pięć edycji "Jak oni śpiewają", "Sexy mamę" czy różne koncerty stacji. Nic dziwnego, że Miszczak teraz wypowiada się o niej w samych superlatywach i docenia jej doświadczenie zawodowe. Zatrudnienie aktorki "M jak miłość" było dla niego czymś naturalnym. - Kasia Cichopek wyszła kiedyś z Polsatu. Pamięć o Kasi na korytarzach Polsatu jest ciągle żywa i mocna, więc wróciła do domu - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem". I zdradził, że widział już pierwsze odcinki nowego programu Cichopek. Według niego to murowany hit. - Mamy bardzo fajny format "Moja mama i twój tata", gdzie dorośli ludzie idą ze sobą na randkę ze zgodą swoich dzieci. To jest obłędne. Kasia Cichopek to świetnie prowadzi - przyznał.