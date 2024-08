1 sierpnia w mediach pojawiła się bardzo smutna wiadomość o śmierci Krzysztofa Banaszyka. Aktor serialowy i dubbingowy miał 54 lata. Występował na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu oraz Teatru Nowego. Fani produkcji telewizyjnych mogli oglądać go m.in. w "Na dobre i na złe", "39 i pół" oraz "Prawie Agaty". 8 sierpnia odbył się pogrzeb Krzysztofa Banaszyka. Aktora pochowano na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Warszawie.

Jacek Kawalec w koszulce z czaszką na pogrzebie Krzysztofa Banaszyka. "Nieodpowiednio"

Krzysztofa Banaszyka pożegnało sporo osób z branży filmowej. Wśród żałobników dostrzeżono m.in. Małgorzatę Lewińską, Annę Samusionek i Wojciecha Kalarusa. Na pogrzebie pojawił się także Jacek Kawalec, którego ubiór wzbudził niemałe kontrowersje. Aktor włożył czarne spodnie z czerwonymi wstawkami oraz t-shirt z czaszką. Wiele internautów skomentowało strój Jacka Kawalca w mediach społecznościowych. Zdania były podzielone. "To nie był strój na pogrzeb", "Trochę nieodpowiednio" - czytamy. Znalazły się także osoby, które nie rozumiały oburzenia ubiorem Kawalca. "Liczy się to, co ma w sercu", "Ważna jest pamięć - a nie strój" - pisali w komentarzach. Zdjęcia aktora z pogrzebu Krzysztofa Banaszyka znajdziecie w galerii na górze strony.

Tomasz Karolak wspomina Krzysztofa Banaszyka. "Był też genialnym..."

Tomasz Karolak udzielił wywiadu dla "Super Expressu", w którym opowiedział o znajomości z Krzysztofem Banaszykiem i ich wspólnej pracy na planie serialu. Przyznał, że aktor miał problemy zdrowotne. "Wiedziałem, że Krzysiek walczy o życie, ale do ostatniej chwili miałem nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. Jestem wstrząśnięty. (...) Przepracowaliśmy razem całe "39 i pół" i "39 i pół tygodnia". Krzysiek był też genialnym lektorem i w pewnym momencie zrezygnował z aktorstwa dla komfortu pracy samemu. I on z tej samotności już nie wyszedł" - dodał Tomasz Karolak. ZOBACZ TEŻ: Nie żyje córka znanego tiktokera. Miała zaledwie pięć tygodni. "Wypłakałem każdą łzę, jaką mogłem"