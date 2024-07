Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są jednym z małżeństw, które budzi szczególną ciekawość. Pobrali się w 2008 roku, choć poznali znacznie wcześniej. Ona była jego uczennicą, on jej mentorem. Młoda artystka szybko poczuła, że to mężczyzna na całe życie. Zachwycał ją inteligencją, talentem. Choreograf także w końcu przestał opierać się uczuciu. Do dziś są razem, wychowują córkę. Mimo tego, co jakiś czas wybuchają plotki o kryzysie w ich związku. Tak było niedawno, ale teraz Natasza Urbańska dementuje wszystkie doniesienia. W jaki sposób?

Natasza Urbańska zwróciła się publicznie do męża

Wszystko zaczęło się od wyznania Józefowicza, które padło na początku czerwca. Choreograf wyznał, że rozstał się z żoną kilka tygodni wcześniej. Jeden z uczestników spektaklu w jego teatrze przekazał te słowa mediom. Natasza Urbańska szybko zareagowała i wyjaśniła, co jej mąż miał na myśli. Okazało się, że rozłąka miała związek z jej zobowiązaniami zawodowymi, a wszystko między nimi w porządku. A jak sytuacja wygląda teraz? Możemy się tego dowiedzieć z jej wpisu na Instagramie. Janusz Józefowicz 3 lipca świętował urodziny. Z tej okazji żona złożyła mu życzenia, także publicznie. Dodała ich wspólne zdjęcie z sesji, a także nagranie, na którym wyszło na jaw, że choć są tyle lat razem, to jednak nie wszystko o sobie wiedzą. "Dziś urodziny mojego największego przyjaciela i drugiej połówki. Bądź szczęśliwy JJ. Tyle lat, a my cały czas trzymamy się razem, mimo iż nadal nie wiesz, jaki jest mój ulubiony film" - napisała Natasza Urbańska. Ich wspólne zdjęcia, także sprzed lat, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani małżonków także zwrócili się do Janusza Józefowicza. "Wszystkiego dobrego dla pana Janusza i dużo miłości dla was obojga", "Wszystkiego, co najlepsze dla twojego Janusza Natko. Pozdrawiam z serca też dla ciebie. Bądź zawsze taka urocza i cudowna jak jesteś", "Pani wielka miłość. Nikt nie wierzył, że się uda, a jednak miłość czyni cuda. Zdrowia i realizacji planów wszystkich, o jakich pan marzy" - piszą w komentarzach. My również dołączamy się do życzeń!

Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz w 2008 roku zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się ich córka Kalina. Nastolatka odziedziczyła po rodzicach miłość do teatru. Ma już za sobą debiut na scenie, pojawiła się w "Metrze". "Mam wspaniałą córkę, najcudowniejszą dziewczynę na świecie, która jest moim największym szczęściem. Na niej się skupiam. Jestem z niej taka dumna, że godzinami mogłabym o niej opowiadać. To od Kaliny nauczyłam się, że nic nie muszę" - zachwyca się jej mama. Zdjęcia 15-latki także znajdziecie w naszej galerii na górze strony.