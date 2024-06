Taco Hemingway w 2024 roku, po dwóch latach przerwy wyruszył w swoją ósmą trasę koncertową, która objęła sześć koncertów w największych miastach w Polsce. I choć ostatni koncert w Warszawie miał odbyć się w klubie Progresja, zainteresowanie było tak duże, że ostatecznie przeniesiono go na Stadion Narodowy.

Taco Hemingway tak szczery jeszcze nigdy nie był. Wspomniał o Idze Lis

Taco wszedł na scenę i dał dwugodzinny, pełen emocji koncert. Choć poza płytą wszystkie miejsca siedzące były wykupione, nie było nawet jednej osoby, która siedziałaby podczas widowiskowego show. "To był jego najlepszy koncert od lat" - relacjonowała nasza reporterka Karolina Sobocińska. Hemingway, choć może nie zmieniał stylizacji tyle razy co Beyonce, zainwestował w tancerzy, a do współpracy zaprosił wielu artystów, m.in. Okiego, Darię Zawiałow czy Edytę Bartosiewicz. Publiczność była rozemocjonowana. Nagle raper zdobył się na szczere wyznanie dotyczące depresji, które poruszył wcześniej podczas gościnnego występu w piosence Maty - "Kurtz". Tym razem wyznał, że "było już tak źle, że musiał [powiedzieć o tym bliskim - red.]". W uporaniu się z chorobą pomogła mu rodzina oraz ukochana Iga Lis.

Spałem po paręnaście godzin na dobę. Zrobiłem coś, czego nigdy w życiu nie zrobiłem, czyli po prostu powiedziałem to moim bliskim. Nie chciałem tego wyciągać, bo pomyślałem sobie: "Każdy ma swoje życie, każdy ma swoje ciężary, nie chcę komuś zrzucać bagaż", ale przysięgam, że było już tak źle, że musiałem. Więc chciałem do was zaapelować, żebyście nigdy nie myśleli, że jesteście sami z czymkolwiek. Zawsze powiedzcie to swoim ludziom, jak macie depresję, błagam was, bo to jest coś, co wykańcza, jak się nikomu nie powie

- powiedział ze sceny. - Nie chcę nikogo stresować, ludzie, którzy przychodzą tu, chcą to usłyszeć. Błagam was, bo ja całe życie sam przez to przeszedłem, sam to napisałem w studio, a teraz to powiedziałem i wszyscy się mną zaopiekowali: i rodzina, i Iga, siostra, przyjaciele, Borek Borucci [producent muzyczny - red.] codziennie do mnie pisał co u mnie. Kocham was wszystkich i pamiętajcie: nie bądźcie z tym nigdy sami, proszę was. Nie warto - dodał Taco Hemingway.

Fani podejrzewają, że Taco Hemingway i Iga Lis są już po ślubie. Przeprowadzili śledztwo

Trasa koncertowa promowała najnowszy krążek Hemingwaya - "1-800-Oświecenie". Fani na płycie znaleźli odniesienie do jego związku z Igą Lis. W utworze pod tym samym tytułem co płyta nawinął: "Być może wzięliśmy ślub. Na małym prywatnym weselu w Toskanii?", przez co rozpoczęły się spekulacje, że raper wziął ślub z córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Nikt jednak publicznie tego nie potwierdził.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.