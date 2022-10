Wymowne zdjęcie Iriny Shayk i Bradleya Coopera. Wspólnie bawili się na imprezie

W sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Iriny Shayk i Bradleya Coopera. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że modelka i aktor rozstali się kilka lat temu. Mimo wszystko łączą ich dobre relacje, a media co jakiś czas rozpisują się o rzekomym powrocie eks partnerów. Ich najnowszy kadr może być kolejnym dowodem na to, że rzeczywiście dali sobie jeszcze jedną szansę.

Irina Shayk i Bradley Cooper wrócili do siebie?!

Kilka dni temu paparazzi przyłapali modelkę i aktora, jak spacerowali ulicami Nowego Jorku. Na kolejne wspólne zdjęcie pary nie musieliśmy długo czekać. Tym razem kadr, na którym Irina Shayk pozuje w towarzystwie Bradleya Coopera, został wykonany 30 października podczas imprezy marki Self Portrait, a opublikował go portal Just Jared. Obok nich widzimy redaktora naczelnego brytyjskiego "Vogue'a" oraz założyciela i dyrektora kreatywnego marki organizującej imprezę.

Irina Shayk i Bradley Cooper - historia związku

Irina Shayk i Bradley Cooper przez cztery lata tworzyli zgrany duet. Owocem ich miłości jest córka Lea. Rodzinne szczęście nie trwało jednak długo, bo w 2019 roku media obiegła informacja o ich rozstaniu. Pierwsze plotki o kryzysie w związku pojawiły się już w 2018 roku wraz z filmem "Narodziny gwizdy" w reżyserii Coopera. Wówczas podejrzewano, że aktora i Lady Gagę, która zagrała u jego boku, łączy coś więcej niż tylko zawodowa relacja.

Choć oboje zgodnie twierdzili, że romans jest jedynie umiejętnie zagraną formą promocji filmu, mało kto uwierzył w te zapewnienia. Kroplą, która przepełniła czarę goryczy, był występ na gali rozdania Oscarów, w którego efekcie modelka wyprowadziła się z domu aktora. Być może niebawem modelka i aktor oficjalnie potwierdzą, że wrócili do siebie.

