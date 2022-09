W czwartek książę i księżna Walii spotkali się z osobami, które pomogły zorganizować nabożeństwo żałobne w kaplicy św. Jerzego w Windsor Guildhall. Było to pierwsze publiczne wyjście księżnej Kate od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II, który odbył się 19 września. Middleton w subtelny sposób oddała ukłon w stronę zmarłego księcia Edynburga.

Księżna Kate oddała hołd zmarłemu księciu Filipowi. Uroczy gest

22 września księżna i książę Walii powrócili do swoich obowiązków. Odwiedzili Windsor Guildhall, aby spotkać się z wolontariuszami i personelem operacyjnym. Na miejscu podziękowali im za zaangażowanie w nabożeństwo żałobne zmarłej monarchini, które odbyło się na terenie zamku. Następca tronu i jego żona pojawili się w czerni, ponieważ żałoba po śmierci królowej kończy się oficjalnie dopiero 29 września. Księżna Kate miała na sobie dopasowany płaszcz Dolce&Gabbana z ozdobnymi złotymi guzikami o wartości 2 150 funtów (ok. 12 tys. złotych). Do stylizacji dobrała proste dodatki - czarne szpilki i kolczyki z perłami.

Britain Royals Ian Vogler / AP

Wybierając ten konkretny płaszcz, księżna Walii w subtelny sposób oddała hołd zmarłemu księciu Filipowi. Eksperci zauważyli, że to samo odzienie wierzchnie miała na sobie podczas pierwszego publicznego wyjścia po pogrzebie księcia Filipa w kwietniu 2021 roku. Złożyła z mężem wówczas wizytę kadetom Królewskich Sił Powietrznych we wschodnim Londynie.

Księżna Kate i książę William w 2021 roku i 2022 roku Fot. @duchessonabudget19, AP

William i Kate nadal noszą czarne ubrania. Wiadomo, jak długo jeszcze