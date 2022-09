Bal Fundacji TVN to jedna z najważniejszych imprez towarzyskich w Polsce. Co roku uroczysty bankiet przyciąga wiele gwiazd z pierwszych stron gazet. Nie inaczej było w sobotę 17 września, kiedy na czerwonym dywanie zaprezentowały się między innymi: Natasza Urbańska, Patrycja Kazadi, Agnieszka Woźniak-Starak, Joanna Przetakiewicz czy Małgorzata Rozenek. Kreacja tej ostatniej należy do grona najoryginalniejszych w długiej historii imprezy.

Bal Fundacji TVN. Socha jak Florence Pugh. Krupińska w złocie

Małgorzata Rozenek zaskoczyła oryginalną kreacją na Balu Fundacji TVN

Kto jest największą gwiazdą TVN? Zapewne wielu widzów wskazałoby Magdę Gessler, inni Kubę Wojewódzkiego. Z całą pewnością do tego grona pasuje również Małgorzata Rozenek. Żona Radosława Majdana uwielbia się wyróżniać, ale tym razem naprawdę zaszalała. Ta kreacja naprawdę zaskakuje.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan East News

Małgorzata Rozenek była ubrana w długą, obcisłą suknię z odkrytymi ramionami. Góra kreacji przypominała złoty gorset, który był pokryty niebieskimi akcentami imitującymi kryształy. Atramentowy dół na wysokości ud był również bardzo obcisły, ale rozchodził się poniżej kolan i zakrywał buty gwiazdy. Małgorzata Rozenek miała spięte włosy w kok i szeroki uśmiech na twarzy. Gwiazda postawiła na bardzo oryginalną kreację, która naszym zdaniem nie do końca pasowała do charytatywnej imprezy. Radosław Majdan wybrał znacznie bardziej klasyczną stylizację. Zdecydował się na czarny garnitur, do którego dobrał muszkę w tym samym kolorze. W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć pary oraz innych gwiazd z Balu Fundacji TVN.

