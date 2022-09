Są pierwsze zdjęcia księżnej Kate po śmierci królowej!

Księżna Kata została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała zamek w Windsorze. Jej zdjęcia obiegły sieć. To pierwsze jej ujęcia po tym, jak oficjalnie ogłoszono śmierć królowej Elżbiety.

Księżna Kate chowa się za okularami przeciwsłonecznymi

Księżna Kate nie towarzyszyła księciu Williamowi w podróży do Szkocji, do zamku Balmoral, gdzie przebywała umierająca królowa Elżbieta II. Księżna została w Londynie, by zająć się dziećmi i odebrać je z nowej szkoły. Prawdopodobnie nie chciała zostawiać ich pod opieką niani, gdyż obawiała się, że księżniczka Charlotte, książę George oraz książę Louis będą potrzebować jej, kiedy napłyną smutne wieści o ewentualnej śmierci królowej. W dniu śmierci Elżbiety II została za to sfotografowana w Londynie, kiedy jechała po pociechy. Wówczas nie wyglądała na zasmuconą.

Teraz pojawiła się nowa fotografia żony księcia Williama. 9 września księżna znów została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy kierowała autem. Tym razem 40-latka była ubrana na czarno i założyła przeciwsłoneczne okulary. Wygląda na to, że wybrała je, by ukryć emocje. Prawdopodobnie podejrzewała, że znów stanie się celem paparazzi. Nie myliła się, a jej zdjęcie już krąży po sieci.

Przypomnijmy, że po śmierci królowej książę William i księżna Kate otrzymali nowe tytuły. Od tej pory będą nosić tytuły księcia i księżnej Kornwalii i Cambridge. Wcześniej księżną Kornwalii była księżna Camilla. Książę William stał się też nowym następcą tronu.