Kilka wieków temu ustanowiony dokument, na mocy którego ustalono kolejność dziedziczenia tronu w Wielkiej Brytanii. Od lat wiadome było, że pierwszym w sukcesji po śmierci Elżbiety II jest jej syn król Karol III, który 8 sierpnia mianował się właśnie takim imieniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Meghan i książę Harry mają syna

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Król Karol III najstarszym władcą, który objął tron

Król Karol urodził się 14 listopada 1984 roku, a już w wieku trzech lat stał się następcą tronu. Wszystko za sprawą przedwczesnej śmierci jego dziadka - króla Jerzego VI. Mimo pochodzenia, Elżbieta II dokładała wszelkich starań, aby jej syn zaznał normalnego życia i wysłała go do szkoły, a następnie na studia. Obowiązki przeciętnego dziecka łączył z przygotowaniami do objęcia władzy, której doczekał się dopiero w wieku 73 lat. Wcześniej miał okazję wykonywać część obowiązków królowej, co z pewnością pomoże mu się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości.

Dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle raczej nie obejmą tronu

W przypadku śmierci obecnego władcy, tron przejmie książę William, a tuż za nim w sukcesji znalazła się kolejno trójka dzieci: książę Goerge, księżniczka Charlotte i książę Louis. Dopiero szósty w kolejce jest książę Harry. Najprawdopodobniej nie doczeka się koronacji, podobnie jak jego dzieci - Archie jest szósty w kolejce, natomiast jego młodsza siostra Lilibet siódma. Za nimi znajdują się książę Andrzej wraz z córkami Beatrycze oraz Eugenią. W ślad za zagranicznymi mediami opracowaliśmy drzewo genealogiczne brytyjskiej rodziny królewskiej.

Tłum wita króla Karola pod Pałacem Buckingham. Camilla szła z tyłu