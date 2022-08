Ujawnili wiadomość od Kingi Dudy. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała

Andrzej Duda w 2020 roku po raz drugi wygrał wybory prezydenckie. Podczas wieczoru wyborczego prezydent mógł liczyć na wsparcie bliskich. Ze sceny przemówiła nie tylko głowa państwa, lecz także jego córka. Kinga Duda podziękowała wyborcom taty, a także zdecydowała się powiedzieć kilka słów na temat równości. "Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, chciałabym zaapelować do państwa. Żeby nikt nie bał się wyjść na ulicę. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy zasługujemy na szacunek" - głosiła. Sama chciała zaangażować się w działania na rzecz mniejszości. Teraz ujawniono wiadomość, którą w związku z tym wysłała.

Kinga Duda chciała działać na rzecz mniejszości. Ujawniono treść jej wiadomości

Duda szukała wsparcia u znanych osób ze środowiska LGBT, które mogłyby podzielić się z nią swoimi doświadczeniami. Patryk Chilewicz i Madam, którzy stworzyli satyryczny profil Vogule Poland, po prawie dwóch latach ujawnili treść wiadomości, którą otrzymali od córki prezydenta we wrześniu 2020 roku. "Hej chłopaki, przepraszam, że piszę w takich sprawach na DM, ale nie wiedziałam, czy nie uznacie, że kontakt inną drogą to fejk. Chciałam was zapytać, czy bylibyście zainteresowani spotkaniem ze mną?" - brzmi początek, po którym Duda nakreśliła sprawę:

Chcąc kontynuować działania w kierunku, o którym mówiłam w lipcu, przeprowadzam dość szeroki research dotyczący szeroko pojętej inności sytuacji osób nieheteronormatywnych i tolerancji. W ramach tego researchu rozmawiam z różnymi ludźmi, pytając ich o ich własne doświadczenia, oczekiwania, pogląd na sprawy i pomysły na to, jak można poprawić sytuację. Biorąc pod uwagę, że funkcjonujecie w przestrzeni publicznej, zarówno jako para, jak i osoby o własnym stylu, wasze spostrzeżenia byłyby dla mnie bardzo cenne - dowiadujemy się z książki wydanej przez Vogule Poland.

Kinga Duda dodała też, że wypowiedzi będą anonimowe, a ona nie poda źródła udostępnionych informacji. Poprosiła również, by "ewentualne spotkanie zostało między nimi".

Byłabym wdzięczna, gdybyście zastanowili się, czy chcielibyście ze mną porozmawiać i pomóc w mojej misji. Mam nadzieję, że moja praca i zaproponowane rozwiązania przyniosą wymierne efekty. Jeśli nie natychmiastowe, to długofalowe. Uważam, że nie można do sprawy podchodzić po łebkach czy na gorąco. Dlatego staram się zebrać jak najwięcej informacji, danych i pomysłów. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź, niezależnie od tego, jaką podejmiecie decyzję. Pozdrawiam - kontynuowała.

Chilewicz i Madam na początku zweryfikowali prawdziwość konta, z którego otrzymali wiadomość. Kinga Duda nagrała siebie wraz ze swoim dowodem tożsamości, co ich utwierdziło. Jednak otrzymała odpowiedź zupełnie inną, niż się spodziewała:

W politycznej bańce twojego ojca modne są wszystkie piątki, więc mamy piątkę dla Kingi Dudy - napisali chłopaki z Vogule Poland.

W punktach wymienili, dlaczego jej nie pomogą. Przede wszystkim to działania Andrzeja Dudy sprawiły, że opuścili Polskę, a także podkreślili, że przez słowa prezydenta dochodzi do zastraszania ludzi.

Trzy. Twój ojciec nie uznaje nas za ludzi i za w pełni wartościowe osoby. Cztery. Twoja matka wielokrotnie, gdy miała możliwość zabrania głosu, znacząco milczała. Pięć. Twój ojciec mając wykształcenie prawnicze, łamie i nagina prawo, robiąc z siebie niezbyt poważną osobę i ośmieszając pełniony urząd - dodali w dalszej części.

Podkreślili też, że Kinga Duda miała wiele okazji, by "przeciwstawić się temu zbydlęceniu, jakie dzieje się w polityce". "Także nie licz na spotkanie, no chyba że będziemy akurat pod pałacem prezydenckim krzyczeli do twojego ojca, walcząc o swoją godność" - zakończyli swoją odpowiedź.