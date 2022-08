Anne Heche została dawczynią narządów. Wiadomo, ilu osobom przekazano jej organy

Anne Heche zmarła 12 sierpnia po tym, jak spowodowała poważny wypadek samochodowy. Ostatnią wolą aktorki było oddanie narządów do przeszczepu. Jak podają zagraniczne media, znaleziono odpowiednich biorców dla jej organów.

REKLAMA

Aneta Zając boi się wieszaków, a Cameron Diaz klamek. Na jakie fobie cierpią gwiazdy?

Zobacz wideo Niewyjaśnione śmierci gwiazd

Znaleziono biorców organów tragicznie zmarłej aktorki Anne Heche

Pomimo tego, że Anne Heche została uznana za zmarłą, to jeszcze przez kilka dni była podłączona do specjalnej aparatury. Wszystko po to, aby zapewnić Fundacji OneLegacy wystarczająco dużo czasu na znalezienie biorców jej organów, do których będą one pasować.

W niedzielę 14 sierpnia do mediów trafiła informacja, że odłączono ciało Anne Heche od aparatury. Rzecznik aktorki przekazał, że znaleziono licznych biorców organów, którzy przeszli etap kwalifikacji do przeszczepu. Początkowo nie było jednak wiadomo, które z jej narządów zostały oddane, a także kto jest ich biorcą. Wątpliwości rozwiał portal tmz.com. Ich informator podał, że ostatecznie udało się pomóc ośmiu osobom.

Tragiczny wypadek miał miejsce 5 sierpnia. Anne Heche wjechała w budynek mieszkalny w Los Angeles, po czym jej auto stanęło w płomieniach. 53-latka próbowała uciec, ale została powstrzymana przez służby, które pojawiły się na miejscu zdarzenia. Niedługo później trafiła do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niej niedotlenienie mózgu oraz poważne uszkodzenie płuc.

Znane osoby żegnają Anne Heche

W mediach społecznościowych wiele znanych i cenionych osób pożegnało aktorkę, w tym jej była partnerka, Ellen DeGeneres, która przekazała kondolencje dla rodziny i przyjaciół.

Pożegnał ją również Robert DeNiro, z którym współpracowała na planie filmowym, a także reżyser James Gunn.

Anne Heche spowodowała poważny wypadek. W tle narkotyki. Jej stan jest krytyczny