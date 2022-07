Daria Zawiałow pochwaliła się nowym partnerem. To znany muzyk

Daria Zawiałow to od kilku lat jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Jej single z miejsca stają się przebojami, a albumy trafiają na szczyty list sprzedaży. Niewiele wiedzieliśmy jednak o życiu prywatnym artystki. Teraz pochwaliła się na Instagramie nowym partnerem. Zakochani znają się od dawna.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni kiedyś byli razem. Zapomniane związki show-biznesu

Natalia Szroeder spotkała się z Igą Lis i z Taco w Dubaju. Mamy zdjęcie

Daria Zawiałow pokazała zdjęcie z nowym partnerem. Ralph Kamiński: A myślałem, że tylko przyjaciele

Na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy Darię całującą się z tajemniczym mężczyzną. Do fotografii został dołączony romantyczny cytat z piosenki Harry'ego Stylesa "As it was".

Daria Zawiałow, Rubens Fot. Instagram.com/zavialovd

Okazuje się, że nowym wybrankiem Darii Zawiałow jest Rubens. Piotr Rubik, czyli Rubens to uznany w branży muzycznej gitarzysta i songwriter, który jest współtwórcą wielu przebojów. Do grona napisanych przez niego hitów można zaliczyć m.in. "Złoto" Mrozu. Od lat jest także gitarzystą w zespole Darii Zawiałow. W kwietniu ukazał się solowy minialbum Rubensa, na którym znalazła się popularna piosenka "Wszystko OK?".

Pod romantycznym zdjęciem na Instagramie zaroiło się gratulacji od fanów, a także od celebrytów. Serduszka zakochanej parze przesłali m.in. Sarsa, Natalia Szroeder i Iga Lis. Ralph Kamiński z kolei zauważył, że był przekonany o przyjacielskiej relacji pomiędzy Darią i Rubensem.

Wow! A myślałem, że tylko przyjaciele - napisał Ralph Kamiński.

Heh no tak było przez dziewięć lat - odrzekła rozbawiona Daria Zawiałow.

Screen Fot. Instagram.com/zavialovd

Z kolei Ewa Farna, która sama wyszła za muzyka ze swojego zespołu, napisała, że ta informacja to dla niej niespodzianka dnia.

Och! Niespodzianka dnia jak dla mnie. Szczęścia i miłości. Osobiście doświadczam, że jak gitarzysta/przyjaciel to się dalej tylko dobrze dzieje - skomentowała.

Screen Fot. Instagram.com/zavialovd

Dodajmy, że w 2016 roku Daria Zawiałow wyszła za mąż za Tomasza Kaczmarka, gitarzystę z zespołu Cała Góra Barwinków. W czerwcu 2022 roku wokalistka potwierdziła, że rozstała się z mężem.

Daria Zawiałow potwierdziła doniesienia o rozstaniu z mężem