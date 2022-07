W życiu Pippy Middleton ostatnio dużo się dzieje. Jeszcze w czerwcu mogliśmy podziwiać jej zaokrąglony brzuch w trakcie obchodów platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Zdjęcia z tego wydarzenia natychmiast obiegły wszystkie portale plotkarskie (Zobacz: Pippa Middleton jest w ciąży! Siostra księżnej Kate na jubileuszu królowej podkreśliła ciążowe kształty).

REKLAMA

Małżeństwo Pippy żyje na co dzień z dala od blasku fleszy i para nie informowała publicznie, że rodzina się powiększy. Kiedy kobieta pojawiła się w przylegającej, zielonej sukience uwydatniającej brzuch na jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom, internet oszalał.

Niedługo potem, bo już 12 lipca, powitała na świecie córkę. To trzecie dziecko młodszej siostry księżnej z kierowcą rajdowym Jamesem Matthewsem. Małżeństwo wychowuje już syna Arthura i córkę Grace Elizabeth Jane. Jak się okazuje, to nie koniec zmian w ich życiu, bo para właśnie kupiła willę w okolicy, w której posiadłość mają Kate i William. Wkrótce zamierzają się tam przenieść z całą rodziną.

Zobacz wideo Księżna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechu

Księżna Kate skradła show na Wimbledonie. Sukienka w grochy podkreśliła jej figurę

Pippa Middleton kupiła willę obok księżnej Kate i księcia Williama

Pippa Middleton i jej mąż kupili pokaźnych rozmiarów willę w Berkshire. Dom zbudowany jest w stylu georgiańskim i ma aż 30 pokoi. Wokół luksusowej willi rozpościera się teren wielkości 1,5 hektara, na którym znajdują się szklarnie i otoczony murem ogród.

Jak donosi magazyn "Hello!", przed domem Pippy Middleton w Chelsea widziana była ostatnio furgonetka do przeprowadzek. Wygląda na to, że małżeństwo wkrótce osiądzie w nowej rezydencji.

Posiadłość jest umiejscowiona bardzo blisko rodzinnego domu sióstr Middleton. Rodzice Pippy i Kate, Carol i Michael Middletonowie, nadal mieszkają w Bucklebury, które oddalone jest zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem od nowej posiadłości ich młodszej córki. Brat Pippy, James Middleton wraz z żoną również mieszkają w tym samym hrabstwie. Rok temu kupili farmę wartą prawie dwa miliony funtów. Jak widać, rodzina będzie miała do siebie blisko.

Jakby tego było mało, zgodnie z doniesieniami, w okolicy pojawią się też Kate i William. Książęca para zdecydowała, że na okres letni przeprowadzi się z Kensington do posiadłości w Windsorze. Książę George, jego siostra Charlotte i mały książę Luis, mają rozpocząć edukację w szkole zlokalizowanej w okolicy. Kate i William do rodzinnego domu księżnej Cambridge będą mieć zaledwie 45 minut drogi.

Księżna Kate popija piwko i kopie piłkę. W zakazanych przez królową butach

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Książę William obchodzi 40. urodziny. Wiadomo, jak będzie świętował. Z pompą i po królewsku