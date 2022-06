Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Paulina Krupińska od lat jest związana z show-biznesem. Bywała już na setkach imprez branżowych. Nie wszystkie stylizacje na przestrzeni lat okazały się jednak udane. Wspomniała je w najnowszych relacjach. Możecie być zaskoczeni.

Zobacz wideo Paulina Krupińska chciała się wyprowadzić do Nowej Zelandii? Sebastian Karpiel-Bułecka dał jej jedną radę

Zobacz też: Mieszkanie Anny Wendzikowskiej jest spójne kolorystycznie. W salonie pozwoliła sobie na szaleństwo. Co za kanapa

Ostatnio Paulina Krupińska weszła w niecodzienną integrację z fanami i poprosiła, aby zaproponowali jakie zdjęcia powinna im pokazać. Wybór z pewnością nie był prosty, ale modelka zdecydowała się wspomnieć przeszłość.

Paulina Krupińska wspomina modowe wpadki

Internauci byli ciekawi fryzjerskich wpadek Pauliny Krupińskiej. Okazuje się, że najgorsza fryzura pochodzi z okresu, kiedy miała grzywkę. Z reguły lubi tego typu cięcia, jednak tym razem coś zdecydowanie poszło nie tak.

Lubię grzywki, ale tutaj coś nie wyszło - przyznała rozbawiona.

Paulina Krupińska Instagram @pkrupinska



Kolejnymi wpadkami, jakimi się podzieliła Paulina Krupińska były te modowe. Tym razem nie mogła się zdecydować na jedną stylizację i pokazała dwie z różnych imprez. Miała na sobie sukienki, jednak to nie one okazały się największym problemem. Te kozaki i grube rajstopy nie należały do najlepszych połączeń.

Te kozaki ala leginsy i te czarne grube rajstopy.

Paulina Krupińska Instagram @pkrupinska

Paulina Krupińska odświeżyła kolor włosów. Jest też krócej

Paulina Krupińska w wieku 16 lat rozpoczęła karierę w modelingu, a na koncie masę sukcesów. W 2012 roku została Miss Polonia, jednak pewna rzecz przeszkadzała jej w pracy. Ciągłe wyjazdy nie sprzyjały utrzymywaniu kontaktu z najbliższymi i zrezygnowała z dalszej współpracy z agencją.