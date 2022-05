Więcej na temat celebryckich imprez przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Monika Olejnik należy do grona dziennikarek, które biorą czynny udział w kulturalnych wydarzeniach nie tylko w kraju, ale i na świecie. Po raz kolejny już wyleciała do Francji, by obejrzeć przedpremierowe pokazy filmowych produkcji na festiwalu w Cannes. Nie obyło się oczywiście bez spotkania z Joanną Kulig, która w tym roku zasiadała w jury w sekcji Un Certain Regard i od kilkunastu dni zachwycała kolejnymi stylizacjami. Tym razem jednak więcej uwagi skradła Monika Olejnik.

Monika Olejnik bryluje w Cannes w czarnej sukni. Nuda? W życiu!

Monika Olejnik przygotowała do Cannes dwie stylizacje. W kolorowej widziana była w ciągu tygodnia, natomiast w czarnej, zdobionej po prawej stronie piórami, brylowała podczas ostatniego dnia tegorocznej edycji festiwalu.

Gospodyni "Kropki nad i" oczywiście pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie, jednak tym głównym jest selfie z Joanną Kulig, które pojawiło się na jej instagramowej tablicy. W komentarzach zaroiło się wręcz od komplementów.

Co za emocje! Mona, wyglądałaś... - ekscytowała się Anna Kalczyńska, opisując stylizację Moniki Olejnik emotikonami ognia.

Pani Moniko, każda pani stylizacja jest czadowa - dodała z kolei fanka dziennikarki.

Więcej zdjęć Moniki Olejnik w przygotowanej galerii. Znajdziecie w niej również stylizacje Joanny Kulig. Nam najbardziej podobał się chyba jej czerwony garnitur, do którego aktorka i jej styliści dopasowali landrynkową koszulę z aksamitu.