Antek Królikowski przyjechał zobaczyć się z synem. Pocałował klamkę

Antek Królikowski i Joanna Opozda przez wiele tygodni byli tematem numer jeden w plotkarskich mediach. Aktor miał wdać się w romans z prawniczką, będącą ich sąsiadką, po czym zostawić ciężarną żonę jeszcze przed narodzinami ich dziecka. Chociaż głośne rozstanie pary obfitowało w dramatyczne sytuacje, obecnie oboje starają się zapomnieć o bolesnej przeszłości i iść dalej, dbając o dobro swojego syna. Niestety ostatnia próba odwiedzin małego Vincenta zakończyła się niepowodzeniem. Paparazzi przyłapali aktora pod blokiem byłej partnerki, któremu pomimo prób nie udało się dostać do środka.

Antek Królikowski w odwiedzinach u syna Vincenta. Aktorowi nie udało się dostać do mieszkania Joanny Opozdy

Choć trzymiesięcznym chłopcem na co dzień opiekuje się mama, Antek Królikowski również stara się regularnie odwiedzać syna. Wszystko wskazuje na to, że jego ostatnia spontaniczna próba spotkania się z chłopcem zakończyła się fiaskiem. "Super Express" opublikował zdjęcia aktora, który stojąc pod blokiem Joanny Opozdy, bezskutecznie próbuje dostać się do środka.

Wedle informacji zawartych w tabloidzie aktor podjechał pod mieszkanie byłej partnerki żółtym skuterem. Niestety pomimo dzwonienia domofonem i wpatrywania się w okna nikogo nie zastał. Dopiero po wykonaniu telefonu dowiedział się, że aktorka wraz z synem wyjechali poza miasto.

W wyniku kontrowersji wokół swojej osoby Antek Królikowski jakiś czas temu podjął decyzję o wycofaniu się z mediów. Najprawdopodobniej to przez to ominęły go zdjęcia z urlopu, które Opozda opublikowała na Instagramie z okazji Dnia Matki, a które mogłoby być dla aktora wskazówką, że może nie zastać ich w domu.

