Irina Shayk i Bradley Cooper wrócili do siebie?! Nowe zdjęcia na to wskazują

Top modelka Irina Shayk i aktor Bradley Cooper przez cztery lata tworzyli zgrany duet, którego owocem jest córka Lea. Kryzys w związku pojawił się wraz z filmem "Narodziny gwizdy" z 2018 roku w reżyserii Coopera. Plotki o romansie aktora z Lady Gagą, która wcieliła się w rolę partnerki odgrywanego przez Bradleya muzyka country, zelektryzowały nie tylko fanów tej dwójki.

Irina Shayk mówi "nie" działaniom Władimira Putina. Rosyjska modelka apeluje o wsparcie dla Ukrainy

Choć oboje zgodnie twierdzili, że romans jest jedynie umiejętnie zagraną formą promocji filmu, mało kto uwierzył w te zapewnienia. Kroplą, która przepełniła czarę goryczy, był występ na gali rozdania Oscarów, w którego efekcie Irina wyprowadziła się z domu aktora. Najnowsze doniesienia wskazują jednak, że być może postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę!

Zobacz wideo Po Hollywood krążą różne teorie spiskowe. Niektóre są przerażające!

Irina Shayk z wielkimi walizkami wchodzi do domu Bradleya Coopera

Od czasu głośnego rozstania, fani pary próbują doszukiwać się oznak ich ewentualnego powrotu do siebie. Niektóre z plotek podsyłają sami zainteresowani, którzy z uwagi na dobro córki zachowali przyjacielskie stosunki i nietrudno przyłapać ich roześmianych na wspólnych spacerach.

Lady Gaga i Bradley Cooper spotkali się na SAG Awards. Wpadli sobie w objęcia

Wszystkich, którzy kibicują byłym kochankom, z pewnością ucieszą najnowsze informacje zza oceanu. Irina Shayk została bowiem zauważona, gdy wchodziła do domu aktora wraz z ogromnymi walizkami! Co więcej, mówi się o tym, że mają przyjść razem na oscarową galę, która odbędzie się pod koniec miesiąca.

Czy modelka wprowadziła się znów do Bradleya, czy też po prostu wpadła z wizytą przy okazji trwającego właśnie miesiąca mody? Tego najpewniej dowiemy się już wkrótce.

