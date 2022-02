Więcej ciekawostek o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Książę Karol jest bardzo blisko ze swoimi wnukami - przynajmniej dziećmi Kate i Williama. Dziadek chętnie spędza czas z Georgiem, Charlotte i Louisem, co widać nawet na oficjalnych wyjściach, podczas których obowiązuje ścisły protokół. Szczególna więź łączy go z księciem Georgiem, który jest przyszłym następcą tronu. Siedmiolatek był pierwszym, długo wyczekiwanym wnukiem monarchy. Od początku jest jego oczkiem w głowie. Nic więc dziwnego, że syn Elżbiety II chętnie obdarowuje chłopca wyjątkowymi prezentami.

Książę Karol hojnie obdarował małego Georga

Mały George jest bardzo podobny do księcia Williama. Uroczy chłopiec o okrągłej buzi i blond włosach wie, jak zdobyć względy dziadka. Okazuje się też, że przypomina samego Karola. Harry zauważył kiedyś, że chłopiec chodzi tak samo, jak jego dziadek.

Książę Karol nie kryje sentymentu do pierworodnego wnuka. Dlatego postanowił sprawić mu prezent. Wcześniej planował, że kiedy on przeniesie się do Buckingham Palace, w Clarence House osiedlą się Meghan Markle i książę Harry. Kiedy jednak młodszy syn i jego żona zrezygnowali z tytułów i wyjechali z Wielkiej Brytanii, plan księcia Karola się zmienił. Przypomnijmy, że to właśnie George jako najstarszy z rodzeństwa ma największe szanse na objęcie w przyszłości tronu Wielkiej Brytanii.

Karol chciałby zobaczyć, jak książę George wprowadza się do Clarence House, gdy tylko dorośnie - przekazał magazynowi "Woman’s Day" informator z kręgów rodziny królewskiej. I dodał: - Powiedział księciu Williamowi i księżnej Kate o swoich planach i są bardzo poruszeni. To by oznaczało, że George spędzi dorosłe lata tuż obok swojego dziadka.

Rezydencja znajduje się w Londynie przy ulicy The Mall, która jest drogą łączącą Plac Trafalgar z Pałacem Buckingham, gdzie po śmierci królowej zamieszka książę Karol.

Clarence House - rezydencja królewska

Clarence House to rezydencja, która od samego początku należała do rodziny królewskiej, a powstała w 1827 roku. W czasie II wojny światowej budynek służył jako szpital polowy. To właśnie tam zaraz po ślubie zamieszkała księżniczka Elżbieta i książę Filip. W rezydencji na świat przyszła jedyna córka królowej, księżniczka Anna.

Na Clarence House składają się cztery piętra, strych oraz piwnica. Jednym ze słynnych królewskich pokoi jest tzw. Lancaster Room, czyli sala przyjęć dla oficjalnych gości. Poza tym, w rezydencji znajdują się też sala poranna, biblioteka, jadalnia czy pokój przepełniony przedmiotami z podróży księcia Karola po świecie. We wszystkich pomieszczeniach znajdują się też fotografie rodziny królewskiej oraz obrazy namalowane przez księcia Filipa i księcia Karola.