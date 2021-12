Więcej aktualności znajdziesz na Gazeta.pl

Julia Dybowska, która uważana jest za tak zwaną "instamodelkę", od kilku lat jest w związku ze starszym od siebie o trzydzieści lat miliarderem z Teheranu, Robertem Tchenguizem. Swego czasu mówiło się, że to właśnie Dybowska rozbiła jego małżeństwo, kiedy to wprowadziła się do domu Tchenguiza, w którym mieszkała jego żona i dzieci. Celebrytka chętnie dzieli się zdjęciami z ukochanym. W ostatnim czasie ona i jej partner wybrali się na Malediwy, gdzie w rajskim klimacie spędzili święta Bożego Narodzenia.

Julia Dybowska i jej 61-letni chłopak miliarder spędzili rajskie święta na Malediwach

Julia Dybowska wstawiła serie zdjęć z plaży na Malediwach, gdzie można podziwiać ją w otoczeniu palm i nieskazitelnej, lazurowej wody. Również jej partner, Rober Tchenguiz, pochwalił się fotografiami z modelką na Instagramie. Dybowska jedno ze zdjęć podpisała:

Mój raj.

W komentarzach do zdjęć czytamy:

Idealna.

Piękna kobieta.

Niesamowita jesteś, Julia!

Nie tylko Julia Dybowska z partnerem zdecydowali się na spędzenie świąt Bożego Narodzenia w niestandardowy sposób. Małgorzata Rozenek od zawsze podkreślała, że wigilia to wyjątkowy czas, który zawsze spędza w gronie najbliższych. W tym roku jednak wraz z dziećmi i mężem zdecydowała się spędzić święta pod palmami. Dlatego spotkała się przy wigilijnym stole z rodzicami nie 24, a 14 grudnia. Również Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor do tej pory każdą gwiazdkę spędzali w Polsce, jednak w tym roku postanowili się przełamać i wylecieć. Nie wybrali popularnego wśród celebrytów Dubaju, czy Zanzibaru, a Hiszpanię. Więcej o oryginalnych sposobach gwiazd na spędzanie świąt Bożego Narodzenia pisaliśmy pod tym adresem.

