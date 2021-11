Więcej tekstów na temat imponujących stylizacji gwiazd z czerwonego dywanu przeczytasz na Gazeta.pl.

Zendaya pojawiła się na ceremonii wręczenia Złotej Piłki w Theatre du Chatelet w Paryżu u boku swojego ukochanego, aktora Toma Hollanda. Sieć obiegły zdjęcia pary z Robertem i Anną Lewandowskimi, którzy zapozowali z artystami na ściance. Nie było jednak wówczas widać imponującego tyłu sukienki Zendayi. Tylko spójrzcie, jest piękny!

Sukienka Zendayi zrobiła szał na gali Złotej Piłki

Zendaya na galę Złotej Piłki wybrała dopasowaną suknię z odkrytymi plecami z kolekcji Roberto Cavalli Fall 2000. Postawiła na zupełnie prosty przód, by jak najwięcej uwagi poświęcić plecom. Ma na nim złote plecenie, które kończy się zdobieniem z motywem węża. Wybrała maksymalnie krótką, podwiązaną fryzurę, by oczy wszystkich mogły skupić się na mieniących elementach sukienki.

Na Instagramie aktorki pojawiło się ujęcie, które pokazuje ozdobę w przybliżeniu. Okazało się, że dyrektor kreatywny Fausto Puglisi na życzenia Zendayi wszył złote elementy.

Jak się okazuje, Zendaya celowo zdecydowała się na taki motyw - w grudniu do kin trafi "Spider-Man: Bez drogi do domu", w którym gra, dlatego nawiązała do jednego z bohaterów - doktora Octapusa.

Do sukienki dobrała czarne szpilki i okrągłe kolczyki, w kolorze idealnie pasującym do wzorzystego tyłu kreacji.

Robi wrażenie?

