W świecie piłki nożnej rzadko dochodzi do publicznych wyznań na temat orientacji seksualnej, dlatego coming out 21-letniego Josha Cavallo był ogromnym zaskoczeniem. Piłkarz od sześciu lat ukrywał się, bo bał się, że nie będzie mógł dostać się do świata piłki nożnej.

Josh Cavallo jest gejem

W oficjalnym oświadczeniu wideo na Twitterze swojej drużyny Adelaide United, Josh Cavallo określił publicznie swoją orientację. Na dwu i pół minutowym nagraniu widać, jak walczy ze sobą, by o tym powiedzieć.. Gwiazdor australijskiej A-League powiedział, że "wreszcie czuje się komfortowo" mówiąc o tym, że jest gejem.

Prowadziłem podwójne życie i ukrywałem to, kim naprawdę jestem. Jest coś osobistego, z czym muszę się podzielić ze wszystkimi. Jestem piłkarzem i gejem. Nie mogę być bardziej zadowolony z mojej decyzji o ujawnieniu się. Walczę ze swoją seksualnością od sześciu lat i cieszę się, że już nie muszę tego robić - wyznał.

Dodał, że ukrywał to i "prowadził podwójne życie", by spełnić swoje marzenia o tym, by zostać zawodowym piłkarzem.

Dorastając, zawsze czułem potrzebę ukrywania się, ponieważ było mi wstyd. Wstydziłem się, że nigdy nie będę w stanie robić tego, co kocham i być gejem. Gra w piłkę i moja orientacja seksualna stanowiła dla mnie dwa odrębne światy, które wcześniej się nie krzyżowały - przekazał Cavallo.

Australijczyk powiedział również, że zna innych piłkarzy, którzy żyją, ukrywając swoją orientacje. Mamy nadzieję, że to wyznanie im pomoże i doda odwagi.

