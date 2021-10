Sara Boruc osiągnęła zawodowy sukces - podbiła amerykański rynek, a jej projekt doceniła kolejna światowej sławy gwiazda. Alessandra Ambrosio poszła śladem innych koleżanek z branży (Hailey Bieber, Iriny Shayk, Kendall Jenner) i również odziała się w elementy garderoby od polskiej projektantki. Sara nie kryła zachwytu.

Alessandra Ambrosio włożyła ubrania od Sary Boruc

Sara Boruc od lat fascynuje się modą, a swoimi stylizacjami chętnie dzieli się na Instagramie. W zeszłym roku podjęła decyzję, że chce sprawdzić, czy inne kobiety skuszą się na projekty jej autorstwa i jesienią 2020 roku ruszyła ze sprzedażą ubrań sygnowanych swoim nazwiskiem. Od momentu założenia marki w sukienkach, kurtkach czy marynarkach od Sary mogliśmy zobaczyć m.in. Irinę Shayk, modelkę Victoria's Secret Elsę Hosk i samą Kendall Jenner.

Do tego grona dołączyła teraz także Alessandra Ambrosio, która w miejskiej sesji w Paryżu pozowała w skórzanej sukience i białej marynarce od Boruc. Do tego wybrała trapery, stylowe okulary i złote kolczyki w owalnym kształcie. Wyglądała przepięknie, ale to nie zaskoczenie w przypadku modelki.

InstaStories Sary Boruc instagram.com/mannei_is_her_name

Gdy Sara zobaczyła, że Alessandra zdecydowała się na sukienkę i marynarkę od The Mannei, napisała na InstaStories "I'm dead" (Umarłam - przyp. red.). Domyślamy się, że kolejny sukces na koncie wprawił Boruc w zachwyt. Gratulujemy i czekamy na kolejne gwiazdy, które zakochają się w projektach Sary.

