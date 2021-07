W 2011 roku Robert Kupisz założył markę, która szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm w świecie mody. Uwielbiają ją fani streetwearu, tancerze i celebryci. Nic dziwnego, że na urodzinach marki pojawiło się mnóstwo znanych twarzy.

Katarzyna Sokołowska

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć wieloletniej przyjaciółki Roberta Kupisza, Katarzyny Sokołowskiej. Reżyserka pokazów mody pojawiła się w towarzystwie ukochanego Artura Koziei, a na wieczór włożyła koszulową sukienkę z szerokimi rękawami i dopasowane kolorystycznie sandały na obcasie.

Katarzyna Sokołowa, Artur Kozieja AKPA

Lara Gessler

Projektant mógł liczyć na obecność Lary Gessler i jej męża, Piotra Szeląga. Córka Magdy Gessler miała na sobie długą wzorzystą sukienkę i czarne sandały na szpilce. Stylizację uzupełniła delikatną złotą biżuterią.

Lara Gessler z mężem AKPA

Karolina Pisarek i Anna Markowska

Na imprezie brylowały dwie uczestniczki programu "Top Model". Karolina Pisarek, której kariera nabrała ostatnio zawrotnego tempa, włożyła odważną, pomarańczową sukienkę, którą odsłoniła długie nogi i brzuch. Na równie intrygującą stylizację postawiła też Anna Markowska. Ona zestawiła dżinsy typu boyfriend z różowym stanikiem i białą koszulą.

Pisarek, Markowska AKPA

Baron

Chcąc nie chcąc, uwagę skupił na sobie ubrany cały na biało Baron, którego już jesienią ponownie będziemy mogli obejrzeć w programie "The Voice of Poland". Muzyk postawił na streetwearowy look, czym udowodnił, że kolekcje Roberta Kupisza idealnie wpasowują się w jego gust.

Baron AKPA

Marcin Tyszka

Na imprezie Kupisza swoją obecność zaznaczył też Marcin Tyszka. Panowie współpracowali chociażby przy kolekcji projektanta Anarchy Summer z 2015 roku. Popularny fotograf postawił na casualowy styl i pastelowe kolory.

Marcin Tyszka AKPA

Patricia Kazadi

Dzięki urodzinom marki mogliśmy zobaczyć dawno niewidzianą na salonach Patricię Kazadi. Celebrytka pokazała też na InstaStories stare zdjęcia, na których widzimy ją w ubraniach Roberta Kupisza.

Patrycja Kazdi AKPA

