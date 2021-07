Jakub Kwieciński i Dawid Mycek to youtuberzy, którzy w sieci funkcjonują jako Jakub i Dawid. Opublikowali na Youtubie teledysk do piosenki "Inni". Do napisania utworu zainspirowała ich wypowiedź Andrzeja Dudy, który w zeszłym roku podczas kampanii prezydenckiej określił osoby LGBT jako "ideologię".

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek napisali "hymn LGBT"

Jakub i Dawid są małżeństwem i prowadzą swój kanał na platformie YouTube. Od lat angażują się w walkę o równouprawnienie osób związanych ze środowiskiem LGBT. Na kanale opublikowali teledysk do protest songu pt. "Inni", który nazwali "hymnem LGBT". Są autorami słów do piosenki. Nie tylko prezydent Andrzej Duda był inspiracją. Można zauważyć również nawiązania do wypowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka, jak i abp. Marka Jędraszewskiego.

Codziennie ponad 300 osób ze społeczności LGBT doświadcza w Polsce przemocy słownej bądź fizycznej. Dzieje się to w szkołach, w pracy, na ulicy, na marszach, a nawet w domu. Oprawcami są sąsiedzi, znajomi ze szkoły, członkowie rodzin, anonimowi przechodnie, czy też zorganizowane grupy faszystów - czytamy.

W opisie przyznali, że przemoc słowna dotyka ich od lat. Zdradzili, że otrzymali ponad 80 gróźb karalnych, które zgłosili na policję. Piosenka ma przekazać, że rodzące się uczucie pomiędzy dwójką osób nie jest ideologią, a miłość nie wybiera płci.

To dotyka także nas samych. Nigdy o tym nie mówiliśmy, ale do tej pory zgłosiliśmy na policję ponad 80 przypadków gróźb karalnych. Z tych naszych codziennych zmagań i doświadczeń powstał ważny dla nas utwór "Inni". (...) Opisujemy w nim rodzące się uczucie miłości, które nas uskrzydla, uszczęśliwia, z którym czasem próbujemy walczyć, które czasem nas zawstydza, ale które nie różni się niczym od miłości innych osób. Za pomocą tego utworu chcemy dotrzeć do wszystkich ludzi, których serc jeszcze nie pochłonęła nienawiść i powiedzieć im głośno: "Nie jesteśmy inni!" - dodali.

Jakub i Dawid sprzeciwili się dyskryminacji mniejszości seksualnych. Z pomocą profesjonalnych muzyków, gitarzysty grupy "Ira", Sebastiana Piekarskiego i Patryka Tylzy powstał utwór "Inni". Premiera zbiegła się w czasie z wyrokiem przeciwko osobie, która nawoływała do popełnienia przestępstwa wobec małżeństwa.

Mamy nadzieję, że ten "protest song" stanie się swoistym hymnem naszej społeczności, bo nadszedł czas aby być dumnym z siebie. I nie przez miesiąc, a przez cały rok! Premiera tego projektu zupełnie przypadkowo zbiegła się z bardzo ważnym dla nas wydarzeniem. Wczoraj dostaliśmy wiadomość, że zapadł pierwszy wyrok, w którym Sąd Rejonowy w Grudziądzu skazał autora obelg i wyzwisk w naszą stronę na 5 miesięcy ograniczenia wolności za nawoływanie do przestępstwa wobec nas. To pokazuje, że ta walka wciąż ma sens. "Nie jesteśmy inni. Niczemu niewinni. Może naiwni. Ale ten świat nie zmieni nas" - napisali na zakończenie.

W komentarzach nie zabrakło pochwał.

Nie jesteśmy inni, jesteśmy wszyscy tacy sami.

Pomagajmy odklejać ludziom łatki zamiast je przyklejać.

Jestem mile zaskoczony - czytamy.

Jak wam się podoba?