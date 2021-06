Kilka tygodni temu do mediów dotarła informacja, że Monika i Zbigniew Zamachowscy planują się rozwieść. Długo milczeli na ten temat, jednak w pewnym momencie prezenterka zabrała głos. Okazało się, że to prawda. Oboje już układają swoje życie uczuciowe. Richardson (Monika wróciła do dawnego nazwiska) oficjalnie pojawia się z nowym partnerem, za to plotkuje się, że Zamachowski spotyka się z koleżanką z teatru, Gabrielą Muskałą.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson lubi dbać o siebie

Gabriela Muskała na zdjęciu ze Zbigniewem Zamachowskim

Choć nie ma do tej pory niezbitych dowodów na to, że są w związku, to nikt nie dementuje plotek, co może sugerować, że to prawda. Zarówno Zamachowski, jak i Muskała, nie odnoszą się do informacji,które krążą w środowisku. Co więcej, ostatni ruch aktorki jeszcze bardziej podkręca atmosferę. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z aktorem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza i Kamil odwiedzili "DDTVN". "Bywało ciężko"

Oprócz nich na ujęciu znalazła się jeszcze Beata Ścibakówna oraz Michalina Łabacz. Wszyscy grają w jednej sztuce.

Dziś "oszukujemy" w Brzezinach @ochteatr #oszuści Reż. #janenglert - napisała.

Internauci oraz koledzy z branży w komentarzach zachwycają się sztuką, a także zostawiają miłe słowa:

Dobrze wam to wychodzi.

Ładne zdjęcie - piszą fani.

No i pięknie! - zachwyca się Grażyna Wolszczak.

Marina wspomina udział w "Tańcu z Gwiazdami". Ocenia swój makijaż

To pierwszy raz, kiedy Gabriela Muskała opublikowała zdjęcie ze Zbigniewem Zamachowskim od momentu pojawienia się doniesień, że to dla niej odszedł od żony. Aktor i Monika Richardson jeszcze nie dostali rozwodu, więc może na potwierdzenie informacji, że są razem, będziemy musieli trochę poczekać.