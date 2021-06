Ata Postek w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" zdradziła, kto jest jej faworytem w zmierzającej ku końcowi trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Uczestniczka poprzedniego sezonu show ujawniła, że najbardziej spośród uczestników kibicuje Krzysiowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin z "Hotelu Paradise" zareagował na krytyczne komentarze na swój temat

"Hotel Paradise". Ata Postek kibicuje Krzysztofowi

Ata Postek zdradza, dlaczego to właśnie Krzysztof miałby jej głos, gdyby o zwycięstwie decydowało głosowanie widzów:

Nigdy nie mógł znaleźć tej partnerki, a tak się starał, był taki dobry dla nich, a one niby nie chciały, niby chciały (…). Krzysiu powinien wygrać, rozbić kulę i zabrać wszystko (...). Jest grzeczny, nikogo nie obgaduje, a oni lubią sobie kogoś obgadywać - przyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Uczestnika drugiej edycji "Hotelu Paradise" zapytana o pozostałe pary walczące o zwycięstwo w finałowym tygodniu, odpowiedziała, że nie ma żadnych przypuszczeń i w sumie wszystko może się zdarzyć:

Może Bibi i Simon, a Krystian może kulę rozbije… Wcześniej myślałam, że Nathalia i Marcin, ale chyba nie. - spekulowała Ata.

"Hotel Paradise". Kim jest Krzysztof, faworyt Aty?

Krzysztof Świst, faworyt Aty, do show dołączył w trzynastym odcinku. Najdłuższą i z pozoru najmocniejszą więź nawiązał z Kornelią, która przywróciła go do programu. Wcześniej mężczyzna poszukiwał szczęścia u boku Oli oraz Luizy. Do tej ostatniej poczuł mocniejsze uczucia, ale para nie mogła znaleźć porozumienia.

Ostatecznie Krzysztof znalazł ciepłą przystań u boku Kornelii, z którą powalczy w wielkim finale o zwycięstwo. Para nie nawiązała dotąd romantycznej relacji, ale wydaje się, że są wobec siebie bardzo lojalni i świetnie się dogadują.

Gdzie i kiedy oglądać finał "Hotelu Paradise"?

Finał "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Na rajskiej wyspie pozostały już tylko 4 pary: Krzysio i Kornelia, Bibi i Simon, Marcin i Kara oraz Krystian i Basia. Wielki finał programu nastąpi w czwartek 3 czerwca na antenie TVN7 o 20:00. Odcinek będzie można zobaczyć również na platformie Player.

Poprzednią edycję "Hotelu Paradise" wygrała Ata Postek i Artur Sargsyan. Para po powrocie z Zanzibaru kontynuuje swoją znajomość, ale jedynie na stopie przyjacielskiej.

Macie swojego faworyta?