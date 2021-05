Klara Lewandowska skończyła cztery lata! Rodzice urządzili jej dość skromne przyjęcie. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, można było zauważyć, że rodzina świętowała tylko we własnym gronie. Nie było gości i hucznej imprezy, ale nie zabrakło za to balonów i pięknych prezentów. Na koniec dnia Annę Lewandowską wzięło na wspominki i wrzuciła zdjęcia Klary, które zostały zrobione tuż po jej narodzinach.

Przygotowania do urodzin Klary Lewandowskiej. Ania i Robert postarali się!

Anna Lewandowska pokazała archiwalne zdjęcia Klary

Na zdjęciach, które wrzuciła trenerka do sieci, może podziwiać pierwsze chwile życia Klary Lewandowskiej. Widać, jak dziewczyna łapie za kciuk swoją mamę, jak leży pod kołdrą w czapeczce oraz jest otulona becikiem. Na tym ostatnim zdjęciu widać jej twarz.

Dokładnie cztery lata temu - napisała Anna Lewandowska na kolażu zdjęć.

Ten dzień był wyjątkowy dla rodziny Lewandowskich. Już w nocy trenerka wraz z mężem przygotowała balony i prezenty, czyli wielkiego jednorożca oraz domek dla lalek. Gdy Klara się obudziła i poszła do salonu, od razu ujrzała podarunki. Widać było radość na jej twarzy!

Za chwilę Lewandowscy będą przygotowywać się do urodzin młodszej córki, Laury. Dziewczynka przyszła na świat 6 maja. Teraz skończy rok.