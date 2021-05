Polski bokser Tomasz Adamek od kilku lat jest już na emeryturze, jednak prywatne wydarzenia z jego życia wciąż interesują fanów - a szczególnie planowany od jakiegoś czasu ślub córki. W kwietniu sportowiec poinformował, że Roksana i Arkadiusz pobiorą się w New Jersey.

Córka Tomasza Adamka już po ślubie

Córka Tomasza Adamka, Roksana Adamek, już od dłuższego czasu myślała o ślubie. Plany te jednak zostały pokrzyżowane przez pandemię koronawirusa. Choć początkowo uroczystość miała odbyć się w Polsce, tak przez coraz to nowe obostrzenia trudno było znaleźć właściwy moment.

Adamek w kwietniu przyznał, że ślub ostatecznie odbędzie się 1 maja w USA, przez co niestety zabraknie na nim rodziny z Polski. W sobotę na instagramowym koncie młodszej córki pięściarza, Weroniki, pojawiło się krótkie nagranie z wesela. Widać, jak Roksana w ramionach męża tańczy w luksusowej sali. Tomasz Adamek wynajął zresztą na tę okazję zamek The Legacy Castle w Pompton Plains w New Jersey, który pomieścił 200 gości.

Obiekt jest oblegany przez pary młode z całego świata, które rezerwują go nawet z kilkuletnim wyprzedzeniem.

Roksana Adamek z mężem instagram.com@wadamek1

Córka Adamka wybrała na tę okazję suknię z odkrytymi ramionami i bogato zdobionym gorsetem, a włosy upięła w koka i przyozdobiła diademem.

Jak wynika z ustaleń "Super Expressu", Tomasz Adamek nie oszczędzał na ślubie córki i miał wydać w sumie prawie 300 tysięcy złotych. Ostatecznie pięściarz nie chciał informować o kosztach, bo "dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają", ale deklarował, że na pewno będzie bajkowo. I chyba się udało.

