Oliwia Bieniuk dorastała na oczach całej Polski. Aż trudno uwierzyć, że córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuk ma już 18 lat i zaraz będzie zdawała maturę. Właśnie pochwaliła się zdjęciem z zakończenia roku szkolnego.

Oliwia Bieniuk ze świadectwem szkolnym

Oliwia Bieniuk właśnie zakończyła edukację na poziome szkoły średniej. Czy córka piłkarza ma w planach studia? 18-latka dotąd nie mówiła głośno o ewentualnej dalszej edukacji czy kierunku studiów, na który mogłaby się zdecydować. Póki co, przed nią matura, a pierwsze egzamin już 4 maja. Ostatnio Bieniuk przyznała, że powtarza materiał i zastanawiała się, która z lektur może pojawić się jako temat maturalnej rozprawki. Nim jednak stres i emocje wezmą górę, Oliwia cieszy się z ostatniego dnia szkoły. Na swoim InstaStories pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje ze szkolnymi znajomymi, a w ręce trzyma świadectwo (niestety, celebrytka nie pochwaliła się ocenami).

Oliwia Bieniuk kończy szkołę średnią Fot. oliwia.bieniuk/Instagram

To, co zawraca uwagę, to stylizacja Oliwii Bieniuk. 18-latka na zakończeniu roku szkolnego pojawiła się w eleganckiej białej koszuli, którą zestawiła z ciemnym sweterkiem i czarną kurtką. Całość dopełniły niebanalne dzwony z motywem zebry oraz białe buty.

Oliwii gratulujemy ukończenia szkoły średniej i życzymy powodzenia na maturze. Już teraz trzymamy za nią kciuki!

