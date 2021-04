Cleo najczęściej na publicznych wyjściach prezentuje się w związanych włosach. Piosenkarka od czasu do czasu chwali się na swoim Instagramie, jak wygląda w bardziej naturalnej wersji z rozpuszczonymi włosami. Okazuje się, że zdjęcia, na których piosenkarka pokazuje się w takiej odsłonie, budzą duże zainteresowanie jej fanów. Teraz jednak to nie fryzura Cleo jest komentowana, ale jej paznokcie. O co chodzi?

Cleo w rozpuszczonych włosach to "absolutny hit". Czemu więc wybiera kucyka?

Fanki patrzą na paznokcie Cleo i radzą: Zmień kosmetyczkę

Cleo pojawiła się w "Pytanie na śniadanie", gdzie mówiła o finale "The Voice Kids". Podczas wizyty w studiu zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z jedną z gospodyń formatu, Katarzyną Cichopek. Gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się ujęciem w swoich mediach społecznościowych.

Taki miły poranek w @pytanienasniadanie - napisała na Instagramie pod zdjęciem.

Fotografia wzbudziła spore zainteresowanie internautów. Nie komentowano jednak szerokich uśmiechów obu pań, ale... paznokcie Cleo. Jedna z internautek twierdziła, że manicure piosenkarki wygląda mało profesjonalnie.

Cleo zmień kosmetyczkę, bo paznokcie nie wyglądają na zrobione profesjonalnie - czytamy.

Hybryda, Cleo, nierówno położona - wytykali.

Ani Cleo, ani Katarzyna Chłopek nie odniosły się do tych uwag. My jedynie przypominamy, że przez obostrzenia związane z COVID-19 branża beauty nie działa. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Cleo sama położyła sobie hybrydę, albo pomogła jej koleżanka.

