Meghan Markle wzięła udział w debacie organizacji "Smart Works". Prezentowała się tego dnia wyjątkowo elegancko, a jej stylizacja idealnie komponowała się z wnętrzem salonu. Żona księcia Harry'ego wybrała sobie takie tło do rozmowy, że widzowie mogli zobaczyć, jak mieszka w nowym domu w Santa Barbara.

Wnętrze domu Meghan Markle

Meghan Markle świętowała ostatnio pierwszą rocznicę powstania kolekcji "Smart Set". To zestaw ubrań specjalnie przeznaczonych do pracy w korporacji, szczególnie w kontekście wyboru stroju na rozmowę rekrutacyjną. Najpierw poprzez współpracę z trenerem, który przygotuje kobiety do tego merytorycznie, a następnie dobór odpowiedniego stroju na ewentualną rozmowę z przyszłym pracodawcą.

Była księżna Sussex rozmawiała z trzema kobietami, którym organizacja pomogła wrócić do pracy. Pytała, jak się czują i jak udało się osiągnąć sukces. Uwagę internautów jednak najbardziej zwróciło tło, które znajdowało się za Meghan - szczególnie ze względu na fakt, że widzowie rzadko mają okazję widzieć chociażby skrawek prywatnego życia byłej pary książęcej.

Meghan Markle youtube.com/smartworks

Pod koniec czerwca Meghan Markle i książę Harry kupili sporą posiadłość w Santa Barbara - dotychczas fani nie widzieli, w jakim stylu urządziła się para, aż do udostępnienia tej rozmowy. Wcześniej mieliśmy okazję zobaczyć skrawek ogrodu, w którym Meghan rozmawiała z aktywistką jednej z organizacji feministycznych w USA.

obraz 'I love you California' etsy

Meghan siedziała przed kamiennym kominkiem, a nad nią wisiał wydruk przedstawiający niedźwiedzia trzymającego stan Kalifornia. Grafika to okładka stworzona na potrzeby oficjalnej piosenki stanu "I Love You, California". Była księżna pokazała, że doskonale pamięta miejsce, z którego pochodzi i wciąż jest bliskie jej sercu.

Zaskoczeni wyborem elementów we wnętrzu domu pary?

