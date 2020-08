Meghan Markle od samego początku swojej znajomości z księciem Harrym nie miała łatwo na brytyjskim dworze. Amerykańska aktorka po rozwodzie nijak wpasowywała się w kanon członka rodziny królewskiej. Angielskie tabloidy wypominały jej najdrobniejszą wpadkę, co tylko utrudniało Meghan zaaklimatyzowanie się w nowej rzeczywistości. Jak się później okazało, ta również nie miała co liczyć na wsparcie ze strony żony Williama. Pomiędzy wybrankami brytyjskich książąt iskrzyło od dawna, a wyprowadzka Sussexów do Stanów Zjednoczonych na dobre rozpaliła konflikt i to nie tylko pomiędzy braćmi. Od tamtej pory na jaw wychodzą co rusz to nowe informacje na temat konfliktu Meghan i Kate. Jak donosi magazyn "New Idea", żona Williama ma już tego serdecznie dosyć.

Księżna Kate ma dosyć

Mimo że same zainteresowane nie wypowiadały się publicznie na temat swojego konfliktu, to w mediach regularnie pojawiały się kolejne donosy.

"New Idea" już na okładce oznajmia, że księżna Kate ma dosyć oszczerstw ze strony Meghan. Na łamach magazynu sprawę komentuje Andrew Morton. To biograf rodziny królewskiej, a także autor słynnej książki o księżnej Dianie, z którą to nawet współpracował przy jej powstawaniu. Dziennikarz przyznaje, że Kate bardzo ciąży konflikt pomiędzy Williamem i Harrym.

Nie ma wątpliwości, że pogłębiająca się przepaść między Williamem i Harrym głęboko wpłynęła na Kate. To ją denerwuje - mówił dziennikarz.

Co więcej, ten broni Kate. Tłumaczy jej dystans do Meghan tym, że po prostu jest lojalną żoną Williama i zawsze staje po jego stronie. Dodaje, że słabe relacje żon książąt to tylko wierzchołek lodowy konfliktu pomiędzy braćmi.

Jako lojalna żona Kate zdecydowanie stanęła po stronie Williama. To jest oczywiste. Krew rozlała się po obu stronach. To bardzo smutne, że nie dogadywały się szczególnie dobrze, ale to tylko spotęgowało konflikt między braćmi - dodaje pisarz.

Same zainteresowane konsekwentnie milczą, jednak "New Idea" w swojej publikacji zapowiada wywiad na wyłączność. Myślicie, że nowe rewelacje na temat skomplikowanych relacji Meghan i Kate wpłyną na pogodzenie się Williama i Harry'go?