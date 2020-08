Wielu celebrytów rodzimego show-biznesu często wspiera społeczność LGBT. W mediach społecznościowych nie brakuje postów pełnych ciepłych słów, jednak co poniektóre gwiazdy idą krok dalej i wyrażają swoje wsparcie w nieco bardziej spektakularny sposób, tak, jak zrobiła to chociażby Doda podczas telewizyjnego koncertu w Białymstoku. Przypomnijmy, że piosenkarka wystąpiła na scenie w tęczowej pelerynie. Był to ważny symbol, szczególnie że zaledwie kilka tygodni wcześniej właśnie w Białymstoku uczestnicy Marszu Równości byli szykanowani, wyzywani, a nawet bici. Tym razem to Kayah zdecydowała się wesprzeć środowisko LGBT na scenie.

Przypominamy: Doda w tęczowej pelerynie na koncercie w Białymstoku. Wybór piosenki? Nie bez znaczenia. Internauci: Wymowne, wielki ukłon dla Dody

Kayah wspiera LGBT na koncercie Polsatu

Kilka dni temu w Mrągowie odbył się Festiwal Weselnych Przebojów organizowany przez telewizję Polsat. Na scenie oprócz zespołów disco polo wystąpiła również Kayah, która przed zejściem ze sceny zdecydowała się zaapelować do publiczności oraz widzów. Piosenkarka poruszyła temat legalizacji małżeństw jednopłciowych.

Kochani, a ja bym chciała, żeby wszyscy, którzy się kochają, mogli zalegalizować swój święty związek małżeński i bawić się - powiedziała ze sceny.

Publiczność z pewnością była zaskoczona wywołaniem takiego tematu podczas biesiady w weselnym stylu. Kayah od wielu lat jest konsekwentna w swoich poglądach i nie boi się wyrażać swojego zdania, nawet jeśli miałoby się to na niej odbić rykoszetem, za co ją bardzo szanujemy! Oby inne gwiazdy wzięły z niej przykład.

