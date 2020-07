Brytyjskie media podały informację, że Cressida Bonas poślubiła swojego długoletniego partnera Harry'ego Wentwortha-Stanleya. Zdjęcie przedstawiające nowożeńców na koniach zostało opublikowane przez brata Cressidy, Jacobiego na Instagramie. Cressida miała długą suknię ślubną bez ramiączek, a jej partner elegancki garnitur.

Była dziewczyna księcia Harry'ego wyszła za mąż

Jak podaje magazyn "Hello!", para musiała odwołać swoje plany ślubne przez pandemię koronawirusa. Jak pamiętamy, dosłownie tydzień temu przyjaciółka Cressidy, księżniczka Beatrice również wyszła za mąż i także jej pierwsze plany ślubne zostały zmienione. Przypadek?

Na początku roku Cressida udzieliła wywiadu dla ES Magazine, w którym opowiedział o tym, jak chciałaby, żeby wyglądał ten ważny dla niej dzień. Od początku nie chciała dużego ślubu i stawiała na prostotę.

Nie jesteśmy tradycyjnymi ludźmi, mimo że Harry oświadczył się w tradycyjny sposób. [...] I nie chcę sukienki bezy. Kobiety wyglądają w nich pięknie, ale nie sądzę, żebym to zrobiła - mówiła Cressida.

Cressida Bonas z Harrym zaręczyła się w 2018 roku. Para poznała się na studiach. Ich relacja rozpadła się z powodu wyjazdu Harry'ego do Argentyny. Po czterech latach ponownie się spotkali i szybko zaręczyli. Gdy Harry przebywał w Argentynie, Cressida poznała księcia Harry'ego, którego przedstawiła jej księżniczka Eugenia. Para spotykała się od 2012 roku, jednak ze względu na duże zainteresowanie mediów nie afiszowała się ze swoim uczuciem. W końcu modelka zerwała znajomość z księciem, ponieważ nie mogła znieść pytań o ślub i plany na przyszłość. Mimo to do dziś pozostają w przyjacielskich stosunkach. Cressida była nawet obecna na ślubie księcia Harry'ego z Meghan Markle.