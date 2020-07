Julia Wieniawa kocha podróże. Gdy tylko ma chwilę wolnego czasu, wyjeżdża w najdalsze zakątki świata i raczy internautów egzotycznymi zdjęciami. Niestety, w ostatnim czasie musiała całkowicie zrezygnować z planów urlopowych. Sytuacja na świecie zmusiła ją do izolowana się w domu i zaprzestania długich podróży. Choć sytuacja nieco się uspokoiła, pandemia koronawirusa nie wygasła całkowicie. Mimo to aktorka najwyraźniej nie boi się wyjeżdżać poza granicę Polski i właśnie pochwaliła się zdjęciem ze słonecznej Sycylii.

Julia Wieniawa wyjechała na wakacje

Już jakiś czas temu było głośno o planach urlopowych aktorki. Wyjazd Wieniawy na Sycylię to zaproszenie od jej partnera tanecznego Stefano Terrazzino. Tancerz zaprosił tam Julię, ponieważ właśnie prowadzi tam kurs tańca. Z pewnością to pomoże lepiej przygotować się aktorce do jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami", która rusza już 4 września.

Często o tym rozmawiamy. Wiem, że Julia kocha Sycylię, więc ją tam zaprosiłem. Może odwiedzi mnie w lipcu albo sierpniu. Na Sycylii się głównie je, odpoczywa i ogląda piękne miejsca, a ja obiecałem Julii, że pokaże jej moje ulubione zakątki - mówił Stefano w rozmowie z portalem Party.

Zobacz wideo Stefano Terrazzino o współpracy z Julią Wieniawą

Aktorka, jak wydać, poleciała do Włoch. Na instagramowym profilu opublikowała romantyczne zdjęcie z plaży na Sycylii. Lazurowa woda, skały i słoneczna pogoda to idealne połączenie. Julia pozuje w kostiumie kąpielowym i przewiewnej koszuli. Kadr wygląda jak z filmu, co tez zauważyli jej fani.

Bosko zachwycająco!

Syrena!

Zjawiskowo! - piszą internauci.

Julia Wieniawa Julia Wieniawa - Instagram

Czekamy na więcej ujęć z tego niezwykłego miejsca.

