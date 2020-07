Mikołaj Klimek nie żyje. Aktor serialowy i dubbingowy zmarł nagle. Miał 48 lat

Media obiegła smutna informacja. W niedzielę, 12 lipca, zmarł Mikołaj Klimek. Choć mało kto wiedział, jak wyglądał, to jego głos może kojarzyć mnóstwo osób. Głównie zajmował się dubbingiem (był narratorem w "Pokemonach", pojawił się także m.in. w "Scooby Doo"), ale miał też na swoim koncie udział w kilku serialach (takich jak "13 posterunek" czy "Plebania"). Na razie nieznane są dokładne przyczyny jego śmierci, jednak wiadomo, że stało się to nagle. Krakowski serwis KRK News nieoficjalnie podaje, że zasłabł podczas jazdy na rowerze i mogło dojść do udaru lub zawału serca.

Mikołaj Klimek nie żyje

Wiadomość o jego śmierci pojawiła się na profilu na Facebooku Dariusza Kosmowskiego, który jest znanym dubbingowcem. Wyraził on swój smutek oraz żal za stratą przyjaciela:

Dzisiaj [tj. 12.07.2020], w wieku 48 lat, zmarła osoba wyjątkowo bliska mojemu sercu - Mikołaj Klimek. (...) Ostatni raz miałem okazję go spotkać w zeszłym roku, kiedy przychodził ze swoją córką, Mają, na nagrania. Wcześniej miałem okazję się z nim spotkać przy nagraniach do "Super Naukolegów" i "Dragon Balla Super". A jeszcze wcześniej miałem z nim okazję rozmawiać na forum o "Simpsonach", kiedy to nagrywając Homera kontaktował się z fanami. Pisał mi, że chciałby, żeby weszła w życie Dyrektywa UE, która nakaże naszym polskim dystrybutorom więcej dubbingować. Niestety, nie doczekał tego - zaczął wpis.

Dodał też, że świetnie mu się pracowało ze zmarłym kolegą. Na koniec pożegnał go pięknymi słowami:

Miałem nadzieję na jeszcze wiele spotkań, bo to przemiły człowiek, bardzo dobrze się z nim rozmawiało, a każde nagrania były samą przyjemnością. I na wiele odcinków "Pokemonów", w którym na początku i na końcu odcinka będzie do mnie mówił. Śpij spokojnie, Mikołaju. Będę tęsknić.

Na profilu Klimka pojawiła się klepsydra. Msza święta odbędzie się 21 lipca w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach (osiedle i obszar MSI w południowej części Ursynowa w Warszawie). Internauci w komentarzach wyrażają swój smutek i żal oraz składają kondolencje bliskim.