Natalia Kukulska bardzo dba o to, by pamięć o jej mamie, Annie Jantar, była wciąż żywa. Niedawno ogłosiła wznowienie sprzedaży jej biografii. Tymczasem serwis kobieta.wp.pl informuje, że wokalistka dostała szokującą wiadomość od koleżanki z branży, Ani Rusowicz. Okazuje się, że jej mama miała lecieć tym samym samolotem, do którego wsiadła Anna Jantar.

Natalia Kukulska otrzymała wiadomość od Ani Rusowicz

Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej 14 marca 1980 roku. Teraz okazuje się, że w tym samym samolocie mogła się znaleźć mama Ani Rusowicz, czyli Ada Rusowicz, słynna wokalistka grupy Niebiesko-Czarni. Szczegóły wyjawiła Ania Rusowicz w wiadomości do Natalii Kukulskiej.

Niesamowite jest, że moja mama miała lecieć z Twoją tym samym samolotem, bo Niebiesko-Czarni byli też w tym czasie w USA. Została, bo chciała jeszcze pobuszować po sklepach, a Twoja się spieszyła do Ciebie... Jak filmie "Oszukać śmierć" moja mama zginęła w wypadku samochodowych w 1991 w sylwestra, śpiesząc się do mnie. Zostaje pamięć, zostają piosenki - napisała wokalistka, cytowana przez kobieta.wp.pl.

Anna Jantar świętowałaby 70. urodziny 10 czerwca. Z pewnością Natalia Kukulska uczci ten wyjątkowy dzień.

