W sobotnim wydaniu programu "Dzień dobry TVN" sporo się działo. W studiu pojawiły się m.in. Hanna Lis oraz Grażyna Torbicka, które dyskutowały o życiu kobiet po 50. roku życia. Padły słowa o słynnym występie Beaty Kozidrak i jej zmysłowym tańcu na koncercie. Zdaniem Hanny Lis krytyka wokalistki była niesłuszna. - Ona śpiewała o młodej prostytutce, która prostytuuje się, żeby wyrwać się z nędzy. (...) To była pewna sceniczna kreacja. Beata Kozidrak została zrównana z ziemią - mówiła. W programie pojawił się także Michel Moran, który przez tydzień wciela się w rolę prowadzącego. Poruszył bardzo ważną kwestię, która jest mu bliska.

REKLAMA

Zobacz wideo Michel Moran opowiada o programie "MasterChef Junior". Niespodzianki w programie

Michel Moran o córce, która chorowała na anoreksję. "Wyszła z tego"

W sobotnim wydaniu "Dzień dobry TVN" wyemitowano rozmowę Michela Morana z Martą Kornacką, która była uczestniczką formatu"MasterChef Nastolatki". Rozmawiali o anoreksji. - Czasami miałam takie momenty, że myślałam, że ja już z tego nie wyjdę - mówiła Marta Kornacka. Szczere wyznanie byłej uczestniczki kulinarnego formatu poruszyło Michela Morana, który wspomniał o swojej córce Solene. Dziś kobieta jest już zdrowa, ale w przeszłości również chorowała na anoreksję. - Bałem się, że ona nagle będzie miała czarne myśli. (...) Bałem się, że ona się poddaje. A poddając się w tej chorobie, to wiadomo, jaki jest koniec. (...) Chyba miała twój wiek, wiesz około 18 lat. Oczywiście stracone kilka lat. Szkoła itp. Wyszła z tego - mówił Michel Moran w "Dzień dobry TVN". Dodał, że jest to dla niego bardzo ważny temat.

Michel Moran wzruszył się na antenie. "Za mało dbamy o dzieci"

Michel Moran nie krył wzruszenia, co zostało zauważone przez Macieja Dowbora. Kucharz podkreślił wielkie znaczenie informowania o tym, jak poważne mogą być zaburzenia odżywiania. - My tutaj rzadko mówimy o anoreksji. Nie ma kampanii informacyjnych ani w szkołach, liceum, ani gdzieś. To jest według mnie absolutnie nienormalne. (...) Po to tu jestem dzisiaj. Za mało dbamy o dzieci. To jest choroba, która często może doprowadzić do samobójstwa - mówił Michel Moran. Na koniec zwrócił się z niezwykle ważnym apelem. - Błagam, wy jako fachowcy, my jako osoby publiczne, zgłaszajmy to, mówmy o tym, żeby pomagać - powiedział Michel Moran na antenie. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Skórzyński wyznał na wizji, że ma drugą pracę. Nie uwierzycie, co robi po godzinach

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.