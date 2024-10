Sobotnie wydanie programu "Dzień dobry TVN" poprowadzili Maciej Dowbor oraz Sandra Hajduk-Popińska. Co ciekawe, na antenie towarzyszył im nowy gospodarz śniadaniówki. Był nim Michel Moran. Kucharz przez cały tydzień wciela się w nową rolę i przeprowadza wywiady. Wcześniej robili to także m.in. Adam Małysz oraz Piotr Adamczyk. W najnowszym wydaniu programu nie zabrakło specjalnych gości. Tym razem były to m.in. Hanna Lis, Małgorzata Szumowska oraz Grażyna Torbicka.

"Dzień dobry TVN". Hanna Lis użyła określenia "stare baby". Nie musiała długo czekać na odpowiedź Grażyny Torbickiej

W sobotnim wydaniu programu Hanna Lis, Małgorzata Szumowska i Grażyna Torbicka porozmawiały o tym, czy kobiety po 50. roku życia powinny "epatować seksapilem". Każda z pań żywo komentowała tę tematykę. Hanna Lis, która niedawno spotkała się z zarzutami, że zbyt mocno podkreśla swoją cielesność na Instagramie, żartobliwie nazwała kobiety po 50. roku życia "starymi babami". Mimo iż użyła tego określenia w humorystyczny sposób, to nie spodobało się Grażynie Torbickiej, która natychmiast zareagowała. - Nie zgadzam się na określenie "stare baby". Co ty opowiadasz? - powiedziała dziennikarka. Później Hanna Lis zaczęła mówić, że kulturowo przyjęło się też m.in., iż to mężczyźni zyskują z wiekiem i lepiej się starzeją. Grażyna Torbicka ponownie zabrała głos. - Pobijasz stereotypy. Haniu, nie jest to dobre - dodała prezenterka.

"Dzień dobry TVN". Hanna Lis broni Beaty Kozidrak. "To była pewna sceniczna kreacja"

W dalszej części rozmowy Hanna Lis nawiązała do głośnego występu Beaty Kozidrak, która zaprezentowała swój zmysłowy taniec podczas jednego z koncertów. Dziennikarka nie zgadza się z negatywnymi komentarzami na temat wokalistki. - Ona śpiewała o młodej prostytutce, która prostytuuje się, żeby wyrwać się z nędzy. (...) To była pewna sceniczna kreacja. Beata Kozidrak została zrównana z ziemią, ale kiedy występuje Steven Tyler i "kopuluje" z mikrofonem, to wszyscy biją brawo. Także odbijam piłeczkę - skwitowała Hanna Lis w programie "Dzień dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Doda powiedziała o kontrowersyjnym występie Beaty Kozidrak. Wypaliła o "stanie nietrzeźwości"