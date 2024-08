Kolejny koncert Lata z Radiem pod ostrzałem widzów. Dostało się Hyżemu

Telewizja Polska po zmianie rządów nie pozostała bierna i również ruszyła z serią koncertów dla widzów. I w ten sposób Koncerty Lata z Radiem i Telewizją Polską umilały ludziom w kolejnych miastach weekendy, zbierając różne opinie. Raz było lepiej, raz gorzej. W sobotę 10 sierpnia gwiazdy zagrały w Chorzowie. Na scenie wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Tatiana Okupnik, zespół Golden Life, Big Cyc, Patrycja Markowska i Jacek Stachursky. Niestety, nawet takie nazwiska nie zdołały uratować TVP przed falą negatywnych komentarzy.

Widzowie TVP byli podzieleni. Laury zebrał Kwiatkowski, Hyżego wysłali do domu

Najwięcej negatywnych komentarzy dotyczyło oprawy. "Swoje" dostał również Grzegorz Hyży oraz Jacek Stachursky. "Hyżego nie znoszę, drażni mnie jego maniera śpiewania, Stachursky mógł sobie darować tą ostatnią disco-polowkę, ale siara"; "Ani muzyka, ani głos, ani tekst"; "Oprawa do bani" - pisali widzowie.

Widzowie nie mogli przejść jednak obojętnie obok ulubieńca - Dawida Kwiatkowskiego, który wykonał swój hit "Proste". Na nagraniu, które znalazło się w mediach społecznościowych widać, że porwał publiczność. Jak się okazało, osoby, które oglądały koncert w domowych pieleszach, również świetnie się bawiły przy jego występie. "Dawid potrafi skraść serce"; "Dawid jak zwykle super zaśpiewał"; "Piękny występ, uwielbiam tego artystę"; "Dawid pięknie, jestem przy tobie całym sercem, trzymaj się" - komplementowali 28-latka.

Koncert poprowadzili: Aleksandra Kostrzewska, Mateusz Jędraś i Roman Czejarek. W roli gospodarza Strefy Gwiazd na backstage'u mogliśmy zobaczyć Grzegorza Dobka. Po widowisku w Chorzowie odbędą się jeszcze tylko trzy koncerty: 17 sierpnia w Białymstoku, 24 sierpnia w Tarnowie i ostatniego dnia wakacji - 31 sierpnia w Grudziądzu.

Katastrofa podczas Lata z Radiem i Telewizją Polską? Widzowie wydali wyrok. "Nudno i smutno"

13 lipca wystartowało Lato z Radiem i Telewizją Polską. Był to dopiero początek, a fani już byli załamani. W sieci dobitnie wyrazili swoją opinię na temat pierwszych koncertów. Organizatorzy oberwali wówczas przede wszystkim za dobór gwiazd. "Naprawdę nie macie lepszych gwiazd? Odgrzewane kotlety" - napisał jeden z internautów. Równie gorzko oceniono całość wydarzenia. Podkreślono, że koncert był mało interesujący, a cała oprawa bardzo przygnębiająca. "Cieniutki ten koncercik. Nudno i smutno", "Tak smutnego koncertu od wielu lat nie oglądaliśmy. Szkoda!", "Strasznie smutny ten koncert. Lato to kolory, radość i taniec. Wystarczyło połączyć różne gatunki muzyczne i publiczność by szalała. Pozostaje mieć nadzieję, że organizatorzy wyciągną wnioski" - mogliśmy przeczytać.