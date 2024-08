Doroty Wellman nikomu nie trzeba przedstawiać. Kobieta jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Popularność przyniosła jej głównie rola prezenterki telewizyjnej w "Dzień dobry TVN". Swoją karierę w branży zaczęła lata temu w Radiu "Solidarność". Później poprowadziła autorski program "Fotel" w Nowej Telewizji Warszawa. Jesienią 1994 roku przeszła do TVP, dla której współtworzyła m.in. programy: "Goniec" czy "Przyjaciele". "Pytanie na śniadanie" gościło dziennikarkę w latach 2002-2007. Już wtedy występowała w duecie z Marcinem Prokopem. Od 2007 roku kobieta jest prowadzącą "Dzień dobry TVN". Teraz otrzymała kolejną propozycję od stacji.

Zobacz wideo Dorota Wellman nie chce pracować bez Prokopa. "To mój partner idealny"

Dorota Wellman otrzymała kolejną propozycję pracy. Skończy przygodę z "Dzień dobry TVN"?

Dorota Wellman jest uwielbianą przez fanów prezenterką telewizyjną. Jak wiadomo, władze TVN również są zadowolone z pracy jednej z najsłynniejszych dziennikarek. Gdyby ta postanowiła odejść z "Dzień dobry TVN", fanom z pewnością trudno byłoby się pogodzić z jej decyzją. Wellman właśnie otrzymała nową pracę. Na tym stanowisku była już nie raz. 19 sierpnia będzie można zobaczyć ją w roli gospodyni Top of the Top Sopot Festival 2024. Czy to oznacza, że Wellman porzuci swoje dotychczasowe obowiązki? Absolutnie nie! Fani nie mają się zatem o co martwić. Będzie to jedynie dodatkowa praca dla Doroty Wellman. Obok niej zobaczymy Agnieszkę Woźniak-Starak i Paulinę Krupińską. Po więcej kadrów z Dorotą Wellman zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Dorota Wellman miała pewien problem. Po latach o nim opowiedziała

Dorota Wellman od wielu lat pracuje jako prezenterka telewizyjna. Obecnie dziennikarka może pochwalić się nienaganną dykcją. Nie da się ukryć, że w swoim zawodzie perfekcyjna wymowa jest niezbędna. Nie zawsze jednak tak było. Wellman po latach wyznała, że w początkach swojej kariery miała pewne problemy. - Ja miałam lekką wadę wymowy, te szypiaszcze bardzo mocno było u mnie słychać. Z Joanną Luboń, która prowadziła zajęcia w telewizji publicznej - bo my z Agnieszką [Woźniak-Starak - przyp. red.] byłyśmy w tzw. akademii telewizyjnej - wychwycono to i można było nad tym popracować - mówiła w podcaście Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej - "Trójkąt". Jesteście zaskoczeni? ZOBACZ TEŻ: Dorota Wellman nie do poznania. W tej sukience robi prawdziwą furorę! "Piękna"